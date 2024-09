El jersey favorito de tu novio (tipo polo) es el que más le robarás para ser la mejor vestida de la ‘ofi’

Los primeros días de septiembre son los más complicados a la hora de vestirnos para volver a la 'ofi' y es que después de pasar meses teletrabajando o de vacaciones, nos cuesta encontrar inspiración para crear outfits más formales y acordes a las temperaturas. ¿Pero qué tal si te decimos que la respuesta está en el armario de tu chico? Desde hace temporadas que el armario femenino le está haciendo hueco a prendas masculinas, la más mítica hasta hoy la camisa oversize, sin embargo, hay otra prenda que quiere compartir el trono, los jerséis tipo polo.

El punto es de nuestros los aliados para afrontar los meses de otoño e invierno, nos mantiene abrigados y con una buena combinación se puede convertir en un look de lo más sofisticado. Ahora bien, esta tendencia de llevar prendas tipo polo no es nueva, en la pasada primavera ya vimos a las que más saben de moda hacer del jersey tipo polo un básico en sus outfits de street style. Y después de haber analizado las nuevas colecciones de otoño-invierno en tiendas como Zara o Mango, te confirmamos que el jersey favorito de tu chico será pronto el tuyo también.

Estos son los jerséis tipo polo que necesitas para ser la mejor vestida de la oficina

Como toda tendencia que se precie todo empezó en las pasarelas internacionales hace varias temporadas donde Prada o Miu Miu lo incorporaron en sus desfiles. Pero 2024 está siendo el año de la culminación de esta prenda como tendencia absoluta y que te salvará en esas mañanas de septiembre en las que no sabes qué ponerte. Imagina un jersey tipo polo de punto ligero y manga corta con unos vaqueros y zapatillas para un look de oficina casual o este mismo jersey con unos pantalones de pinzas y bailarinas para un look de oficina más sofisticado, lo increíble de los jerséis tipo polo es que los puedes combinar de mil maneras.

No te preocupes si estás soltera o no encuentras un jersey tipo polo en el armario de tu chico, estas opciones son perfectas para que las añadas a tu armario y te conviertas desde ya en la mejor vestida de la 'ofi'.

Jersey punto cuello polo de Mango (22,99 euros)

Jersey punto cuello polo Mango

El color negro siempre es una buena idea para cualquier estilismo de oficina y este de Mango es ideal para combinar con unos pantalones de pinzas en tonos blancos.

Jersey estilo polo en punto de canalé de H&M (29,99 euros)

Jersey estilo polo en punto de canalé H&M

Este modelo en beige es perfecto para esos días en los que buscas un outfit para ir a la oficina más casualsin renunciar al estilo.

Jersey tipo polo de H&M (15,99 euros)

Jersey tipo polo H&M

Este modelo cropped de H&M combina a las mil maravillas con unos vaqueros de tiro alto. Perfecto para quienes buscan una opción más atrevida, ha sido verlo y pensar en Emily Cooper yendo a su oficina en París.

Jersey punto calado cuello polo de Massimo Dutti (39,95 euros)

Jersey punto calado cuello polo Massimo Dutti

Este jersey tipo polo en manga corta es ideal para ir a la oficina estas primeras semanas de septiembre y combinarlo con unas bermudas anchas, más adelante puedes combinarlo con una gabardina y unos vaqueros para un look très chic.

Jersey cuello polo de Sfera (15,99 euros)

Jersey cuello polo Sfera

Otro básico para tus estilismos de oficina que puedes combinar con vaqueros y zapatillas para ir de lo más cómoda y que además te dará ese aire efortless chic que tanto nos gusta.

Polo punto lentejuelas de Zara (25,95 euros)

Polo punto lentejuelas Zara

Este modelo con mini lentejuelas y manga tres cuartos de Zara es la opción perfecta para esos días en los que tienes organizado un afterwork con tus amigas. Además, el tono azul grisáceo es de lo más versátil.

Polo punto botones de Zara (25,95 euros)

Polo punto botones Zara

No podía faltar en esta lista un jersey tipo polo en el color rey de la temporada otoño-invierno 2024/2025, el granate. Prueba a combinarlo con una falda larga y botas altas para un resultado de lo más sofisticado.

Con estos jerséis tipo polo la vuelta a la oficina se te hará de lo más llevadera, ¿ya sabes cuál se colará en tu armario?