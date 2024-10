10 chaquetas acolchadas de Mango, Zara y Sfera que necesitas ya en tu armario

Ha costado oficializarlo, pero en un día tan lluvioso como el de hoy, podemos confirmar que el otoño ha llegado a nuestros días. Ese recibimiento solamente lo podemos celebrar de una manera: desempolvar tus prendas de abrigo favoritas, como las chaquetas acolchadas. En la pasada temporada otoño-invierno 2023/2024 la fiebre por esta tendencia comenzó a hacerse un hueco entre nuestro fondo de armario, pero en estos momentos se ha proclamado como una de las más esperadas en llevar. No cabe duda de que se trata de un básico atemporal a la par que versátil, con el que podemos elevar un look en cuestión de segundos, así como utilizar en un sinfín de ocasiones. Asimismo, nos facilita a la hora de hacer recurso de una de las técnicas más empleadas durante el entretiempo: vestirnos a capas por la incertidumbre de no saber qué variedad de temperaturas sufriremos durante todo el día. Si nos ponemos a analizar las principales tendencias que hemos visto últimamente (y, sobre todo, en los looks de invitada a la Semana de la Moda de París o Milán), son las prendas de abrigo: como las cazadoras de ante o las propias chaquetas acolchadas. Eso sí, no nos hemos quedado con un simple modelo, sino con una variedad de propuestas que prometen hacernos fácil el otoño e invierno en el momento de pensar en nuestros estilismos de oficina, casuales o para salir a cenar con tu grupo de amigas.

Las marcas españolas low cost ya han comenzado a obsesionarnos con sus chaquetas acolchadas de lo más en tendencia, así como aptas tanto a las mujeres clásicas como las más modernas. Empezando por Zara, una de las firmas que más se ha puesto al día con este ítem favorito de las editoras de moda: en estampado animal, versión denim, de pana al estilo Barbour o básica en gris jaspeado. Es decir, si estás en busca de animarte a esta nueva moda, debes dirigirte a la marca gallega para encontrar la idónea a tu esencia. También le sigue Mango, en donde tenemos tanto aquellas más innovadoras en versión parkas o bombers o al estilo anoraks que podemos compartir con nuestra madre. Sin olvidarnos las clásicas chaquetas acolchadas en blanco que siempre combinan con cualquier otra prenda. Sfera tampoco se ha quedado atrás con dos modelos que nunca pasan de moda en color oliva como en marino. Para saber más sobre qué chaqueta acolchada se llevará más en otoño, échale un vistazo a la selección que nuestra redacción ha preparado para ti.

Chaqueta acolchada de estampado animal, de Zara (40 euros)

Chaqueta acolchada. Zara

Chaqueta acolchada denim, de Zara (40 euros)

Chaqueta acolchada. Zara

Chaqueta acolchada de pana, de Zara (40 euros)

Chaqueta acolchada. Zara

Chaqueta acolchada con cuello en gris jaspeado, de Zara (60 euros)

Chaqueta acolchada. Zara

Chaqueta acolchada al estilo bomber corta, de Mango (80 euros)

Chaqueta acolchada. Mango

Chaqueta acolchada en marino, de Mango (80 euros)

Chaqueta acolchada. Mango

Chaqueta acolchada sin cuello en blanco, de Mango (60 euros)

Chaqueta acolchada. Mango

Chaqueta acolchada a estilo anorak, de Mango (40 euros)

Chaqueta acolchada. Mango

Chaqueta acolchada en verde, de Sfera (40 euros)

Chaqueta acolchada. Sfera

Chaqueta acolchada con cinturón, de Sfera (40 euros)

Chaqueta acolchada. Sfera

Es un hecho, las chaquetas acolchadas vuelven a estar de moda, pero con formatos totalmente renovados que se adaptan a cualquier estilo de fondo de armario.