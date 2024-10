Si Rocío Osorno apuesta por los pantalones de cuero esta temporada, nosotras no nos vamos a quedar sin estos de Zara

Si hay algo que Rocío Osorno sabe hacer como buena experta en moda es predecir tendencias y es que ya no estamos hablando solo del poder de la influencer sevillana para agotar prendas tan pronto como las vemos en las estanterías de nuestras tiendas favoritas, sino también de su capacidad para leer el cambiante mundo de la moda y descubrir que prendas se llevarán antes que nadie, el último descubrimiento al contemplar sus stories como fieles seguidoras ha sido una prenda que no nos esperábamos que hiciese su retorno triunfal este otoño-invierno, pero que según Rocío van a estar por todas partes en mil y una versiones, te estamos hablando de los pantalones de cuero, muy en la línea de la estética cowgirl que se viene llevando en las últimas temporadas, parece que nos va a tocar buscar en el baúl de los recuerdos y recuperar esos pantalones de cuero que no nos quitábamos en temporadas anteriores.

No os vamos a engañar, nos encanta que la mayoría de prendas del armario de Rocío sean de Zara y es que sin duda esto es una de las claves del éxito de la sevillana, optar en sus looks de día a día por prendas que son accesibles a la par que en tendencia y de lo más versátiles (si no lo son, ella de alguna manera consigue que lo sean), y como casi toda la maleta que se llevó en su último viaje a París para pasar unos días en Disneyland de la mano de una firma joyas, el look que Rocío eligió para la cena del último día en la capital francesa es 100% del gigante de Inditex. ¿Quieres saber todos los detalles del look que estamos seguras más de una va a querer emular estos meses? Te lo contamos todo a continuación.

Pantalón ballon piel 100% zw collection, de Zara (129 euros)

Pantalón ballon piel 100% Zara

La prenda estrella del outfit han sido estos pantalones de cuero que como la propia influencer desvela van a ser una de las grandes tendencias ahora que las temperaturas empiezan a bajar, y es que no solo son calentitos, sino que gracias a su silueta 'ballon' son de lo más cómodos para llevarlos desde primera hora de la mañana.

Chaleco bordado terciopelo, de Zara (35,95 euros)

Las caras de la noticia Zara Zara

No podía faltar en la maleta a París de la influencer una prenda boho, la estética setentera que está por todas partes este otoño y que encuentra en este chaleco bordado de Zara un aliado perfecto para los meses de frío donde las capas son la clave de un estilo impecable.

Top combinado limited edition, de Zara (69,95 euros)

Limited edition combined top Zara

Aunque ya agotado en la página web de Zara, un top entallado en color blanco roto como este es un básico de armario que puedes encontrar en mil versiones y que le da ese aire romántico que contrasta a la perfección con el poderío de los pantalones de cuero.

¿Vas a seguir la lección de estilo y añadir en tus looks más invernales un par de pantalones de cuero?, si te han gustado estos de Zara, corre a por ellos antes de que se agoten.