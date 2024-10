Vaqueros anchos + blazer oversize: el uniforme parisino de María Pombo que las chicas pijas le van a copiar en Madrid

Después de su falso cambio de look, María Pombo ha vuelto a lucir su larga melena por las calles de París con un uniforme de otoño de esos que las chicas más pijas de Madrid le van a copiar para ir a la oficina o a una comida de amigas este primer fin de semana de octubre. Porque si hay algo que no falta nunca en un armario de una chicas pija, es una camiseta blanca, y esa es la que tiene todo el protagonismo en el outfit de viaje de María Pombo junto a unos vaqueros clásicos de tiro alto y un cinturón negro con hebilla dorada. Elegancia y clasicismo en un solo look.

“En caso de duda, todo queda bien con una camisa blanca”, lo Victoria Beckham, y nosotras lo que diga a ella lo cumplimos a rajatabla. Por algo es una de las mujeres que marca la moda mundial en la actualidad. Esta pieza, la camisa de algodón de color blanco, es quizás la prenda más universal que todas las chicas y mujeres tenemos en nuestro armario, sea cual sea nuestro estilo. Pero esta vez María Pombo se ha olvidado de la camisa blanca con la que la vimos viajar a París por una camiseta de tirantes y una blazer oversize de esa que no puede faltar en el armario de otoño de las más elegantes (y pijas). Por no hablar de toque más tendencia del look con un pañuelo en la cabeza para los momentos de lluvia, y un bolso de ante como máximo exponente de todo lo que está bien esta temporada.

El ante: el máximo exponente de las tendencias de otoño 2024

Estas semanas te hemos ido desvelando algunas de las tendencias más deseadas en cuanto a ropa este otoño 2024, desde el retorno de los pantalones cargo a la prenda de abrigo estrella, las chaquetas de ante, por nombrar algunas y ahora es el turno del complemento estrella de muchos looks, los bolsos.

Y entre todas esas tendencias, María Pombo ha metido en su maleta de viaje exprés a París este maxi bolso de ante que le da todo el toque de tendencia al estilismo.