Esta es la camisa larga de lino rejuvenecedora que soluciona tu look fácilmente con jeans en cualquier ocasión a partir de los 50 años

Las mujeres de más de 50 años se han erigido como verdaderas referentes de estilo en las redes sociales. A través de sus perfiles de Instagram, en los que cuentan con cientos de miles de fieles seguidores, se encargan a diario de romper las normas estilísticas establecidas y de despertar fuertes sensaciones con sus looks totalmente en tendencia. Es el caso de Carmen Gimeno, que ya se ha convertido en uno de los referentes de estilo principales a nivel nacional. Sus combinaciones insuperables ayudan enormemente a que las prendas que luce de una forma muy sofisticada se agoten en cuestión de días. Esta mujer, que posee una fuerte sensibilidad por la moda, es una fuente interminable de inspiración estilística, ya que es capaz de sorprendernos con looks preciosos siempre, y este viernes no iba a ser diferente, ni mucho menos, ya que la influencer ha decidido darle un aire muy relajado a una de las prendas más en tendencia esta primavera. Estamos hablando del vestido de lino que ha fichado en Zara. Una prenda rejuvenecedora que soluciona todos tus look fácilmente en cualquier ocasión a partir de los 50 años (y mucho antes también) y que el icono de moda ha lucido como si fuera una camisa larga aportándole a un outfit perfecto para ver mañana a Blanca Paloma en Eurovisión o para San Isidro si no te apetece demasiado ponerte el vestido de chulapa que sí lucirá María Pombo grandes dosis de originalidad.

Puede que ya supieras de sobra que Marta Sánchez tiene las sandalias perfectas de firma española para todas las invitadas, que le encantarían hasta a Carmen Lomana. Pero si realmente quieres rozar el sobresaliente en el terreno de las mujeres de más de 50 años más fashion, Carmen Gimeno tiene una larga lista de tesoros estilísticos que no nos podrían gustar más. Va del mono cargo de Zara holgadito en tendencia ideal para la primavera hasta la cazadora con bordados también de Zara que, sin duda, es la compra estrella de mayo. Pero la cosa no termina ahí, porque la influencer nos invita con su último estilismo en Instagram a ir directas a las tiendas del buque insignia de Inditex si queremos fichar la camisa larga de lino rejuvenecedora que solucionará nuestros looks fácilmente en cualquier ocasión a partir de los 50 años antes de que se acabe.

Vestido camisero de lino cinturón, de Zara (39,95 euros)

Vestido largo de lino de Zara. Zara

La combinación de la camisa larga (que en verdad es un vestido) de Carmen Gimeno con jeans blancos y deportivas del mismo color es muy apropiada para esta primavera. Pero ¿te atreverías a ponerte esta prenda en tendencia de Zara como esta influencer?