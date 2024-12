Así es como podrás seguir llevando las bermudas del verano en invierno (sin pasar frío)

Uno de los ítems más socorridos de esta temporada primavera-verano 2024 han sido las bermudas masculinas. Han triunfado tanto dentro como fuera de las oficinas, así como se han proclamado la prenda de vestir sacada de la década de los 90 que más favorece a todas las mujeres de todas las edades. Una vez ha llegado diciembre (acompañado de bajas temperaturas) no creas que estamos en el momento de despedirnos de ellas, puesto que también se pueden combinar adecuadamente con cinco grados durante el día. Además, se trata de un esencial que no nos beneficia despegarnos, ya que otorga seriedad o elegancia a todos nuestros estilismos. Ahora bien, debemos elegir correctamente en qué bermudas debemos invertir en invierno para añadir tanto a nuestros looks de Navidad como de street wear o de oficina. Es por ello que, (lógico y) lamentablemente, dirás 'adiós' a las bermudas de lino para hacer hueco a las de efecto ante, terciopelo o de pana. Efectivamente, estamos hablando de los tejidos más adecuados para sobrevivir al frío de nuestro país. A todo ello, también pondremos cierta atención en qué tipo de colores o estampados elegimos, puesto que huiremos de los más llamativos o coloridos, apostando por los neutros que combinan con absolutamente todo. También, confiaremos en las bermudas de estampado animal, una de las tendencias más fuertes de esta temporada.

Ahora bien, ¿cuál es el método para seguir llevando las bermudas en invierno? Todo tiene que ver con la buena elección del calzado. Si durante el verano estuvimos conjuntándolas con bailarinas o sandalias planas, ahora nos decantaremos por las confiadas botas de caña alta. Atención al tipo de botas a la que nos estamos refiriendo, puesto que no hablamos de botines o modelos de caña media. La importancia de la altura del diseño es relevante, puesto que será el detalle definitivo que arropará nuestros gemelos con el beneficio de evitar la borrasca. Es decir, luciremos lo mínimo de piel, por lo que será imposible pasar frío. No obstante, para las más frioleras, el truco definitivo de las editoras de moda será el uso tanto de medias transparentes como de calentadores. Una combinación muy chic que todas las it girls están haciendo recurso (y no solamente para no pasar frío).

Looks con bermudas en invierno. @learohe_

Las bermudas masculinas, sobre todo por la altura de debajo de las rodillas, se han convertido en el significado del power dressing, el poder que tiene una prenda de vestir para definir el estatus de una persona. En la colección primavera-verano 2025 de Saint Laurent vimos a modelos desfilar con los trajes masculinos más innovadores, en los que en algunos looks substituyeron los míticos pantalones de pinza por las bermudas ejecutivas, haciendo énfasis en la relevancia que tendrían durante este año. No solamente se han quedado en el campo laboral, sino que ahora se han extrapolado a las calles con distintos estilos, donde esta pieza es la protagonista de ofrecer un respiro más elegante.

Looks con bermudas en invierno. @laufiz

Cuatro bermudas en tendencia y económicas de las marcas 'low cost'

Las marcas españolas low cost están enteradas a la perfección de todas las tendencias de este invierno 2024/25. Es por ello que en sus colecciones no ha podido faltar un sinfín de distintos diseños correspondientes a la época. Nuestra redacción ha seleccionado las bermudas de pana, ejecutivas, de estampado animal o de efecto cuero que podrás utilizar para cualquier ocasión en 2025.

Bermudas de pana, de Zara (26 euros)

Bermudas de pana. Zara

Bermudas de vestir, de Stradivarius (26 euros)

Bermudas de vestir. Stradivarius

Bermudas de estampado animal, de Mango (13 euros)

Bermudas de estampado animal. Mango

Bermudas de efecto piel, de Bershka (23 euros)

Bermudas de efecto piel. Bershka

Esta es la manera en la que podemos seguir utilizando las bermudas de una manera eficaz, moderna y sin pasar nada de frío. Si todavía no te has unido a esta tendencia, añade un modelo a tu lista de deseos de Papá Noel para asegurarte un buen estilo en 2025.