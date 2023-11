Así se llevan los pantalones cargo a los 40 años en invierno si eres pija (y clásica), por Tamara Falcó

Cuando hablamos de la mujer más pija y clásica de nuestro país, solo podemos pensar en Tamara Falcó. Y si en las últimas semanas nos sorprendía como máxima inspiración para la Navidad, ahora lo hace con un look casual, saliendo de su zona de confort y que podría ser más del armario de cualquier chica de la Generación Z. Pero así, es Tamara Falcó, que para colarnos otra publicidad de un coche se pone totalmente en el mood. Y esta vez lo ha hecho con unos pantalones cargo de esos que llevan siendo tendencias hace unas cuantas temporadas, pero ella ha conseguido darle el toque elegante a hasta un look de lo más cómodo. Los pantalones cargo son los vaqueros del otoño 2023, aunque pueden resultar más complicados de combinar. Por suerte, el street style de la semana de la moda de Copenhague ha dejado todas las claves para combinar bien esta tendencia, demostrando, además, que los cargo pants no entienden de edades. Y Tamara Falcó, junto a Íñigo Onieva, nos lo ha dejado claro con esta fotografía.

Como diría Shakira, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Y en esas están Tamara Falcó e Íñigo Onieva que no paran de hacer publicidad a través de su cuenta de Instagram e irse de viaje cada fin de semana. Pero a nosotras eso nos sirve para tener más looks de la marquesa, además de los habituales de cada jueves en 'El Hormiguero'. Ahora nos ha sorprendido con su estilismo más casual y juvenil con estos pantalones cargo que ha combinado con blazer oversize, sudadera con capucha y zapatillas blancas.

Porque después de tantas semanas con lentejuelas y terciopelo, Tamara Falcó se ha pasado a su versión más casual y cómoda para posar así de felices junto a su marido.