Atemporal, sofisticado e ideal a cualquier edad: así es el vestido de Marta Pombo que no se quitarán las invitadas de otoño

Después de pasar todo el mes de agosto en Cantabria, de la playa a la verbena y sorprendiéndonos con sus mejores looks para triunfar en el norte, María Pombo y su hermana Marta empezaban septiembre de boda, por todo lo alto y con los vestidos más inspiradores para las invitadas del otoño. Mientras la contrincante de Victoria Federica se decantaba porun vestido largo, con cuello halter y espalda al aire de su propia firma, Name The Brand, (que ahora está súper rebajado) Marta Pombo apostaba por un diseño más sobrio y serio, pero igual de elegante, que no se quitarán en los eventos más especiales de la próxima temporada ni las chicas más pijas, ni las mujeres de cualquier edad, ya que es un diseño que se ajusta a todos los estilos y edades y que potencia la silueta al máximo, al más puro estilo de Pilar de Arce.

Te hablamos del vestido Ipanema verde de la firma Matelier, una prenda diseñada como un modelo recto, con largo midi y cuello halter con tirantes que se atan a la espalda con botones. Está decorado con un estampado étnico-tropical en tonos verdes y naranjas y con dos aberturas laterales. Se trata de una opción ideal para los eventos de otoño, que combina a la perfección con una blazery que Marta Pombo ha decidido llevar con unas sandalias de cuña alta de esparto de color marrón. Además, la influencer le ha aportado el toque que tanto les gusta a las chicas pijas (y que se convertirá en una de las claves estilísticas de loslooks de invitada de esta temporada) rematando su estilismo con un pañuelo al cuello, en tono clarito, que contrastaba con la sobriedad del vestido y con acabado satinado, para lograr un aspecto mucho más sofisticado.

Marta Pombo @mpombor

Vestido Ipanema Verde, de Matelier (185€)

Vestido Ipanema Verde Matelier

Solo esperamos que la temporada de bodas no se haya terminado ya para el clan Pombo, porque necesitamos que nos sigan inspirando con los mejores looks de invitada con los que triunfar cuando llegue el frío.