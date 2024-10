Ayuso nos confiesa cuál es el look de oficina que mejor sienta a cualquier edad

Isabel Díaz Ayuso se ha hecho con el look de oficina que cualquiera de nosotras deberíamos tener en el armario. Este viernes, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha tenido un día intenso de trabajo, en el que primero ha intervenido en una conferencia defendiendo la libertad de prensa y, posteriormente, ha visitado la Fundación Juan XXIII para presentar un programa pionero para que los jóvenes con autismo puedan vivir en pisos donde aprender a ser autónomos. A estas alturas, Ayuso sabe perfectamente cómo debe afrontar una jornada larga de trabajo en cuanto al estilismo, siempre apostando tanto por la elegancia como por la comodidad. Es por ello que, de nuevo, no ha defraudado con su look de oficina repleto de prendas que podemos compartir con nuestra madre o tomar prestadas de su armario. Lo cierto es que Isabel Díaz Ayuso se ha decantado por una de sus vestimentas favoritas, así como más recurrentes, que son factibles para los días que no estamos inspirados. Estamos hablando de la camisa eterna que nunca pasa de moda (y que también tiene la Infanta Cristina), combinada con unos pantalones de pinza en marino de caída ligera que sientan fenomenal, tengas la edad que tengas. Aunque tenga que desplazarse de un sitio a otro de Madrid, ha optado por no desvincularse de la máxima sofisticación con los zapatos de tacón en nude que podría compartir con la Reina Letizia. No obstante, tenemos la certeza de que pronto veremos a la política deslumbrar con sus botas de tacón de caña alta más confiadas para dar la bienvenida oficialmente al otoño. Eso sí, Ayuso todavía ha llamado más la atención con una prenda de lo más deseada para el entretiempo.

Sabemos que Isabel Díaz Ayuso es una clara amante de las prendas de oficina cómodas, versátiles y atemporales. Como son las americanas de hombros estructurados. Es por ello que ha aprovechado la oportunidad que nos ha brindado la bajada de las temperaturas en la capital para desempolvar una de sus americanas favoritas en gris. Se trata de uno de los ítems de fondo de armario que no puede faltar en esta época del año, puesto que nos salva el estilismo en cuestión de segundos, así como combina con absolutamente todo. Te hemos buscado la copia exacta en Zara (por menos de 40 euros) por si la política del Partido Popular te acaba convenciendo de que es todo un imprescindible.

Americana en gris, de Zara (39,99 euros)

Americana en gris. Zara

Durante el día de hoy, volveremos a encontrarnos con Ayuso en la gran cabalgata de Hispanidad 2024, que, por primera vez, recorrerá la Gran Vía de Madrid, con la participación de seis carrozas, con México como país invitado de esta edición.