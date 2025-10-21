Ayuso se ha llevado en su maleta a Estados Unidos el vestido más elegante (y asequible) de Zara por menos de 30 euros

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a demostrar que no hace falta gastar una fortuna para vestir con estilo durante su viaje oficial a Estados Unidos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que se encuentra en Austin para anunciar la creación del mayor laboratorio de datos e inteligencia artificial pública de Europa junto a la compañía tecnológica Cloudera, ha apostado por un look impecable que combina elegancia, sobriedad y un guiño muy actual al poder del diseño español. Y sí, su vestido pertenece a Zara y cuesta menos de 30 euros.

Un diseño de inspiración ejecutiva con sello español

Ayuso ha lucido el vestido midi de rayas con hebilla de Zara, un diseño de la colección otoño-invierno que destaca por su corte entallado, cuello redondo y sin mangas. El detalle de la hebilla en la cintura —una pieza metálica que marca la silueta y estiliza el cuerpo— añade un toque moderno y sofisticado al clásico tejido de raya diplomática, tan presente en la sastrería tradicional.

Vestido. Zara

Se trata de una prenda versátil y atemporal, ideal para quienes buscan un look profesional sin renunciar al estilo. El vestido, disponible en la web de Zara bajo la referencia 8741/237/802, tiene un precio de 29,95 euros y se ha convertido en uno de los más comentados del momento tras la aparición de la presidenta madrileña.

El look perfecto para una reunión internacional

La líder madrileña ha completado su estilismo con unos pendientes largos, maquillaje natural y melena suelta ligeramente ondulada, reforzando su imagen sobria pero cercana. La elección del color gris con finas rayas verticales no es casual: transmite profesionalidad, equilibrio y confianza, tres cualidades clave en un viaje de carácter institucional como el que Ayuso está realizando en Estados Unidos.

El look ha llamado especialmente la atención porque conjuga a la perfección la estética ejecutiva con el minimalismo elegante que domina las tendencias de este otoño. Además, demuestra cómo las prendas de marca española pueden triunfar también en escenarios internacionales.

La prenda de Zara que ya apunta a agotarse

El vestido de Zara, confeccionado en un tejido ligeramente elástico y con abertura trasera, se adapta al cuerpo con comodidad y favorece especialmente por el efecto estilizador de sus líneas verticales. Su diseño permite llevarlo tanto con botas altas —como sugiere la firma en su web— como con salones clásicos o mocasines de tacón medio para un look de oficina más formal.

Tras la publicación de las imágenes en las cuentas oficiales de la Comunidad de Madrid y de la propia Ayuso, las búsquedas del vestido se han disparado, y todo apunta a que será cuestión de horas que se agote en la web de Zara.

Elegancia institucional con sello “made in Spain”

Con este look, Isabel Díaz Ayuso confirma una vez más su preferencia por la moda asequible y nacional, apostando por una marca española en un viaje que tiene como objetivo situar a Madrid en la vanguardia tecnológica europea. Un gesto simbólico que combina estrategia, diplomacia y moda, y que demuestra que incluso en la alta política se puede brillar con un vestido de menos de 30 euros.