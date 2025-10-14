Compras
Llega el frío y estos son los jerséis de punto que debes tener en el radar
El punto vuelve a apoderarse de las calles con los diseños más innovadores, funcionales y versátiles, como bien hemos visto en marcas como Zara, Mango o H&M, entre muchas más
Los días se están haciendo más cortos, las mañanas comienzan a refrescar y los jerséis de punto se instalan en nuestro armario oficialmente. Sí, estamos hablando de la clásica prenda de la que mayormente dependemos durante la época de otoño-invierno gracias a su versatilidad, funcionalidad y capacidad de evitar las ráfagas de viento. Se trata de un material del que acabamos confiando en cada temporada, pero que este 2025-2026 estará más presente que nunca, como bien nos han mostrado recientemente casas como Chanel, Louis Vuitton o Balmain, entre muchas mas.
Los tonos más cálidos o apagados se han apoderado de las calles, como los chocolates, terracotas o verdes botella. Todos ellos con jerséis de punto lisos, de cuello alto, protagonizados por estampados de rayas, cuadros o rombos o con detalles que los hacen especial. Eso sí, los clásicos también serán nuestro favoritos y a los que podremos recurrir durante 24/7, pero esta temporada vienen diseños innovadores, con mucha personalidad y que no dejarán indiferentes a nadie. Pero, también siendo totalmente compatibles con las bajas temperaturas, borrascas o lluvias. Toques como escotes asimétricos, estructuras cruzadas que estilizan la figura o patrones relajados. No solamente actúan como una pieza superior, sino que se han convertido en unos aliados perfectos para elevar looks de entretiempo o invierno con el juego de las superposiciones, por encima de los hombros o, directamente, por sí solos.
10 jerséis de punto perfectos para este otoño-invierno
Y de las pasarelas de las firmas de lujo hasta las marcas de moda, quienes han sido las encargadas de lanzar los jerséis de punto más en tendencia y necesario para los días de bajas temperaturas. Zara, Mango, Parfois o H&M hemos dado con las alternativas que nos harán los días más fáciles jugando con los colores, texturas, estampados o cortes. Por ello, en nuestra sección Lifestyle de La Razón hemos seleccionado 10 jerséis de punto que debes tener en el radar y que abrazan tanto a las tendencias como a lo clásico.
Jersey de rombos, de Zara (30 euros)
Jersey de escote asimétrico, de Mango (40 euros)
Jersey cruzado, de Parfois (40 euros)
Jersey de cuello solapa, de Mango Outlet (rebajado a 25 euros)
Jersey chocolate, de H&M (35 euros)
Jersey en burdeos, de & Other Stories (49 euros)
Jersey de rayas, de Pull&Bear (30 euros)
Jersey de cuadros, de COS (129 euros)
Jersey en rojo, de H&M (43 euros)
Jersey de tachas, de Bershka (26 euros)
Así que, cuando el termómetro comience a estar en sus bajas, solamente nos quedará confiar en los jerséis de punto que siempre sientan bien, son cómodos y nos arreglan en un chasquido de dedos. En definitiva, este material vuelve a demostrar que es mucho más que funcional en nuestro armario, sino que se convierte en los máximos protagonistas de nuestros días cuna debemos abrigarnos con carácter.
