Llega el frío y estos son los jerséis de punto que debes tener en el radar

Los días se están haciendo más cortos, las mañanas comienzan a refrescar y los jerséis de punto se instalan en nuestro armario oficialmente. Sí, estamos hablando de la clásica prenda de la que mayormente dependemos durante la época de otoño-invierno gracias a su versatilidad, funcionalidad y capacidad de evitar las ráfagas de viento. Se trata de un material del que acabamos confiando en cada temporada, pero que este 2025-2026 estará más presente que nunca, como bien nos han mostrado recientemente casas como Chanel, Louis Vuitton o Balmain, entre muchas mas.

Los tonos más cálidos o apagados se han apoderado de las calles, como los chocolates, terracotas o verdes botella. Todos ellos con jerséis de punto lisos, de cuello alto, protagonizados por estampados de rayas, cuadros o rombos o con detalles que los hacen especial. Eso sí, los clásicos también serán nuestro favoritos y a los que podremos recurrir durante 24/7, pero esta temporada vienen diseños innovadores, con mucha personalidad y que no dejarán indiferentes a nadie. Pero, también siendo totalmente compatibles con las bajas temperaturas, borrascas o lluvias. Toques como escotes asimétricos, estructuras cruzadas que estilizan la figura o patrones relajados. No solamente actúan como una pieza superior, sino que se han convertido en unos aliados perfectos para elevar looks de entretiempo o invierno con el juego de las superposiciones, por encima de los hombros o, directamente, por sí solos.

10 jerséis de punto perfectos para este otoño-invierno

Y de las pasarelas de las firmas de lujo hasta las marcas de moda, quienes han sido las encargadas de lanzar los jerséis de punto más en tendencia y necesario para los días de bajas temperaturas. Zara, Mango, Parfois o H&M hemos dado con las alternativas que nos harán los días más fáciles jugando con los colores, texturas, estampados o cortes. Por ello, en nuestra sección Lifestyle de La Razón hemos seleccionado 10 jerséis de punto que debes tener en el radar y que abrazan tanto a las tendencias como a lo clásico.

Jersey de rombos, de Zara (30 euros)

Jersey de rombos. Zara

Jersey de escote asimétrico, de Mango (40 euros)

Jersey de escote asimétrico. Mango

Jersey cruzado, de Parfois (40 euros)

Jersey cruzado. Parfois

Jersey de cuello solapa, de Mango Outlet (rebajado a 25 euros)

Jersey de cuello solapa. Mango

Jersey chocolate, de H&M (35 euros)

Jersey chocolate. H&M

Jersey en burdeos, de & Other Stories (49 euros)

Jersey en burdeos. & Other Stories

Jersey de rayas, de Pull&Bear (30 euros)

Jersey de rayas. Pull&Bear

Jersey de cuadros, de COS (129 euros)

Jersey de cuadros. COS

Jersey en rojo, de H&M (43 euros)

Jersey en rojo. H&M

Jersey de tachas, de Bershka (26 euros)

Jersey de tachas. Bershka

Así que, cuando el termómetro comience a estar en sus bajas, solamente nos quedará confiar en los jerséis de punto que siempre sientan bien, son cómodos y nos arreglan en un chasquido de dedos. En definitiva, este material vuelve a demostrar que es mucho más que funcional en nuestro armario, sino que se convierte en los máximos protagonistas de nuestros días cuna debemos abrigarnos con carácter.