El barbiecore sigue en tendencia y nos lo demuestra Pilar de Arce con chaqueta de estilo Chanel y pantalones efecto piel

Pilar de Arce lo ha vuelto a hacer. Nos ha vuelto a conquistar con un look que sigue una de las tendencias que se hizo viral durante el 2023 y que parece que, nuevamente, lo será este 2024. Se trata de la tendencia 'barbiecore', es decir, el uso de prendas rosa al más puro estilo de la películaBarbie, una de las películas más icónicas que nos acompañó el pasado año. No es la primera vez que la influencer 50+ se ha sumado a esta tendencia, pues hace unas semanas, Pilar de Arce aparecía con un abrigo de paño rosa que conquistó a todas las amantes de la moda. Ella combinaba su abrigo largo co un 'total grey' compuesto por pantalón de pinza, jersey abrigado de corte oversize y, como toque final, calcetines y Mary Janes negras. Se trata de un look que sigue el estilo más 'preppy' y 'girly' que hasta Blair Waldorf llevaría en su día a día. Para un fin de semana como el que estamos pasando, Pilar de Arce se decanta por una chaqueta de estilo Chanel en tono rosa fucsia en tejido tweed. Ella lo ha combinado con un jersey negro y unos pantalones de efecto piel marrón chocolate (uno de los colores predilectos de este invierno 2024) y unas botas altas de ante en la misma tonalidad.

Pilar de Arce es, junto a Carmen Gimeno, una de las influencer 50+ más icónicas de nuestro país. Son pura inspiración para muchas mujeres de esa edad que quieren dar un giro a su estilo y su forma de vestir, sumándose a aquellas tendencias que están de moda y combinaciones más arriesgadas. Ellas se suman a las modas más virales (y elegantes), como por ejemplo este conjunto gris de falda midi y chaqueta que Pilar de Arce lucía para dar un paseo pero que nosotras podemos llevar a la oficina cada día y combinarlo con maxi botas de tacón o, si lo preferimos, unas Mary Janes. Claramente, el rosa está en tendencia y así nos lo ha demostrado Pilar de Arce con la chaqueta tweed al más puro estilo de Chanel en color rosa y, para nuestra sorpresa, lo ha llevado con un pantalón de efecto piel en marrón chocolate, creando una combinación arriesgada y muy acertada que podemos llevar en nuestro día a día.

Chaqueta fucsia tweed agnes, de The Extreme Collection (298 euros)

Chaqueta tweed The Extreme Collection

Esta chaqueta es un imprescindible en nuestro armario ya que combina con todo tipo de prendas.