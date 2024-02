Tenemos muchas pruebas (y pocas dudas) de que este es el uniforme de invierno de Vicky Martín Berrocal con abrigo oversize y zapatillas

Lo tenemos claro, este es el uniforme de invierno de Vicky Martín Berrocal que no ha dejado de lucir con sus looks más casuals durante el mes de febrero y que seguro seguirá luciendo durante marzo. Porque la diseñadora es inspiración diaria, ya sea con sus estilismos de fiesta o con los de diario o para ir de viaje. Y este fin de semana nos lo ha vuelto a demostrar después de convertirse en la inauguración de su nueva tienda en Málaga en la invitada perfecta de primavera a cualquier boda, ahora lo ha hecho con su uniforme para los días más fríos del año. Cómodo, con estilo y con prendas que las mujeres que mejor visten siempre tienen en su armario. Porque Vicky Martín Berrocal sabe como lucir con el máximo estilo un outfit con zapatillas como este, con un abrigo oversize, vaqueros y sus zapatillas New Balance grises de confianza. Aunque ella lo haya lucido en domingo, nosotras se lo podemos copiar este mismo lunes para ir a la oficina.

Durante todo el invierno hemos visto a Vicky Martín Berrocal lucir maxi abrigos de paño, de corte masculino, y clásicos. En blanco, en negro, en gris y ahora también en camel. Una prenda que le aporta elegancia hasta a un look como este con vaqueros y zapatillas. Los maxiabrigos se han convertido en los reyes del asfalto en ciudades como París o Milán. El abrigo más grande, calentito y estiloso de todos será, sin duda, un imprescindible también en nuestros estilismos de marzo. Y Vicky lo tiene más que claro.

Vicky con look con abrigo oversize. @vickymartinberrocal

Un abrigo el color camel hasta los pies que Vicky Martín Berrocal ha combinado con jeans anchos y sus zapatillas New Balance de confianza. Porque aunque las tendencias griten Adidas Samba, ella sigue siendo fiel a sus zapatillas de confianza que no se ha quitado en todo el invierno. Y para darle el toque más chic, su estilismo ha terminado con una gorra, el complemento estrella del street style.