A Kate Moss y el festival de Glastonbury debemos en gran parte la popularización de las botas de agua como herramienta "fashion" para elevar nuestros estilismos de otoño. A estas alturas de la temporada cuando los días grises se convierten en la tónica de la semana no podíamos dejar pasar la oportunidad de compartir nuestros modelos favoritos del otoño 2025 para que en esos días en los que la lluvia es la protagonista y tus ganas de vestirte son mínimas recurras a ellas como el comodín perfecto para elevar tus looks. Y es que desde hace unos cuantos años las botas de agua han dejado de estar reservadas para actividades de campo a subirse a las pasarelas como vimos en el desfile de Chanel en su colección primavera-verano 2018 en el Grand Palais donde Karl Lagerfeld, nos deleitó en una de sus últimas colecciones con una oda al plástico.

En esta temporada, las botas de agua no solo cumplen con su rol práctico de mantener tus pies secos, sino que han pasado a ser el complemento perfecto para elevar los looks más casuales e incluso añadir un toque audaz a conjuntos más sofisticados. Imagina un día de otoño lluvioso: la mezcla perfecta entre un trench clásico, un jersey de lana oversized y un par botas de agua altas, estilizadas y a la última. Estas combinaciones, que antes eran impensables, ahora son sinónimo de una elegancia desenfadada y práctica que conquista a las fashionistas. Estos son los 5 modelos que harán que elevarán tus looks hasta en los días más grises de la temporada. Porque este otoño, no se trata solo de sobrevivir a la lluvia, sino de hacerlo con un estilo impecable.

5 botas de agua ideales para el otoño 2025

Si pensabas que las botas de agua solo servían para los días de campo, es hora de actualizar tu radar fashion. Este otoño 2025 llegan con un aire renovado, más sofisticadas y versátiles que nunca, capaces de transformar cualquier look urbano en una propuesta de pasarela. Desde diseños con acabado brillante hasta versiones con efecto cocodrilo o neopreno nórdico, las opciones son infinitas. Aquí, nuestra selección definitiva para marcar estilo bajo la lluvia.

Soul engomado, de Igor (74,95 euros)

Soul engomado. Igor

El minimalismo nórdico en su máxima expresión. Estas botas con acabado mate y caña de neopreno son el ejemplo perfecto de cómo la funcionalidad puede convivir con el diseño más pulido. Ideales para llevar con una gabardina oversize y unos vaqueros rectos, o con falda midi y calcetines visibles para un toque preppy inesperado.

Le croco waterproof, de Woden (119,95 euros)

Le croco waterproof. Woden

El estampado cocodrilo, reinterpretado en versión waterproof, convierte este modelo en un auténtico statement. De caña alta y silueta elegante, son perfectas para elevar looks monocromos o dar un giro sofisticado a unos leggings y un abrigo camel. Si Coco Chanel hubiera diseñado botas de agua, probablemente se parecerían mucho a estas.

Original short, de Hunter (130 euros)

Original short. Hunter

El clásico británico que nunca pasa de moda. El amarillo se convierte en el color vitamina que toda jornada gris necesita. Su diseño con hebilla lateral mantiene la esencia del icono original, pero en una versión más corta, ideal para leggings, faldas de punto o vaqueros pitillo. Pura energía para los días nublados.

Clermont, de Toni Pons (65 euros)

Clermont. Toni Pons

El modelo más sofisticado de la selección. Su acabado brillante y el color vino aportan un aire parisino irresistible, de esos que funcionan igual de bien con unos jeans que con un abrigo de lana beige. Son la prueba de que la lluvia puede ser la excusa perfecta para apostar por el glossy effect.

Bilston, de Gioseppo (49,95 euros)

Bilston. Gioseppo

Prácticas, cómodas y con un punto utilitario que recuerda al estilo off-duty de las modelos en Copenhague. Su suela robusta y acabado chocolate las convierten en el comodín perfecto para los días de más lluvia. Combínalas con prendas de punto grueso y abrigo acolchado para un look funcional y con mucho estilo.

Porque al final, sobrevivir a los días de lluvia no tiene por qué estar reñido con el estilo. Estas botas son el recordatorio perfecto de que la moda también puede (y debe) ser funcional: mantienen los pies secos, sí, pero también elevan cualquier look con ese toque inesperado que solo las insiders saben dominar.