Esta es la firma francesa que ha entrado en el armario de Teresa Urquijo con un bolso de rafia

Tras convertirse en madre de Lucas junto con Almeida, Teresa Urquijo ha reaparecido dejándonos una de las tendencias que podremos seguir llevando durante otoño. Hace cuestión de semanas le vimos en el Palacio de Liria o en la celebración de un baby shower con Tamara Falcó, pero este viernes ha vuelto a estar en boca de todos a causa de su excelente selección de estilismo para sobrevivir a la temporada del entretiempo. Eso sí, sin olvidarse de un accesorio que está al orden del día.

Como decíamos, Teresa Urquijo ha reaparecido públicamente en la presentación del festival taurino del 12 de octubre en la plaza de toros de Las Ventas. Esta vez sin el alcalde de Madrid, pero rodeada de muy buena compañía, como son Morante de la Puebla, José Ortega Cano, Ramón Calderón, Olga Casado, o Miguel Abellán, entre otros. Un acontecimiento en el que no ha dudado en asistir con un look fiel a su estilo bohemio, relajado y effortless que nuestra sección Lifestyle de La Razón no ha perdido de vista.

Teresa Urquijo reaparece con un look bohemio y relajado

No importa en qué estación del año nos encontremos, porque la socialite sabe cómo defender el estilo bohemio a la perfección. Como también ha ocurrido con Sara Carbonero o Eugenia Martínez de Irujo, Teresa Urquijo se ha posicionado como una de las mujeres más referentes en cuanto a esta estética que entra en la lista de las tendencias de otoño 2025. Por ello, todos sus estilismos tanto casuales como de invitada siempre son una gran fuente de inspiración, como el que procedemos a comentar a continuación. Y es que ha confiado en una camiseta básica en color fucsia acompañada de unos vaqueros rectos en malva, un binomio que ha relajado con una sobrecamisa en blanco bordada.

Teresa Urquijo revela radiante cómo está viviendo la maternidad tras el nacimiento de su hijo Lucas Europa Press

Con un rostro radiante, ha apostado por la tendencia en belleza del makeup no makeup, perfecta para el día a día, así como por su melena midi con ondas desechas, defendiendo la naturalidad.

Y su nuevo fichaje de firma francesa

Uno de los complementos que más han llamado la atención ha sido un bolso de rafia de lo más original, versátil y atemporal. Lo firma la marca francesa Sans-Arcidet París y se trata de un modelo bicolor que está tejido a mano con rafia 100 % artesanal. De asas de hombros y con diversos cuadrados dibujados que ayudan a complementar cualquier estilismo diario, sencillo o sutil. Aunque a simple vista nos imaginemos utilizarlo para las épocas de calor, lo cierto es que Teresa Urquijo acaba de demostrar que también es totalmente ponible en la temporada de otoño, acentuando la tendencia del estilo bohemio. Actualmente se encuentra rebajado a 172 euros de 245 euros inicialmente, tanto en tono malva como en rojo.

Bolso de rafia, de Sans-Arcidet Paris (rebajado a 172 euros)

Bolso de rafia. Sans-Arcidet Paris

Nuevo look de Teresa Urquijo, nuevo análisis en nuestra sección. Ha sabido desafiar al cambio de temperaturas de la ciudad de Madrid con básicos atemporales que defienden su apuesta por el estilo bohemio que tanto veremos este otoño, también por su parte.