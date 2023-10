El uniforme favorito de la Infanta Elena para una tarde disfrutando de los toros en Las Ventas

La Infanta Elena es una gran amante del festejo taurino, igual que su padre el Rey Juan Carlos, pasión que también ha heredado su hija, Victoria Federica. Por eso no ha querido faltar a la Feria de Otoño en Las Ventas para terminar el fin de semana, y aunque sabemos que Vic también ha acudido estos días por una foto que subió a sus Stories de Instagram, aún no la hemos podido ver. Si es un fin de semana de regatas en Galicia vimos a la Infanta Elena con una camisa de estilo guayabera que van a ser tendencia el próximo verano según pudimos ver en el desfile de Pedro del Hierro el pasado mes en MBFW Madrid, y que su hermano el Rey Felipe o Antonio Banderas ya han lucido este verano, este domingo ha recurrido a su uniforme favorito, que nunca falla y que más representa su estilo, entre clásico y con un toque hippie como su hija. Pero si hay un accesorio que nunca falta en loslooks de la royal, es un sombrero. Y más para una tarde de toros.

Por eso la Infanta Elena ha recurrido a su uniforme favorito para una tarde de toros en Las Ventas, traje, blusa hippie y sombrero. Borbón no solo hace una declaración de intenciones con sus looks cuidados al milímetro con los que manda distintos mensajes, en muchas ocasiones para apoyar a la moda patria. Aunque no sea tan amante de la moda como su ex Jaime de Marichalar o su hija, Victoria Federica, ella siempre deja claro su estilo al que es muy fiel. Y una vez más lo ha vuelto a demostrar con este uniforme de otoño para una tarde de toros en Las Ventas.

Toros en Las Ventas ZIPI EFE

Estaremos pendientes de si volvemos a ver estos días a la Infanta Elena en la Feria de Otoño de las Ventas, o ya no la vemos hasta la celebración del 18 cumpleaños de la Princesa Leonor, al que también está invitada como su hermana la Infanta Cristina. Un momento histórico para la corona española y también para su familia.