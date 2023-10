La Infanta Elena con su look más ecléctico en la entrega de premios en Sanxenxo junto al Rey Juan Carlos

Se ha acabado el fin de semana de regatas para la Infanta Elena y el Rey Juan Carlos. Pero nosotras solo nos podemos fijar en el estilismo más ecléctico de Elena, mitad uniforme de regatas, mitad tendencias del verano, y mitad moda masculina. Aunque sin duda, nos quedamos con las gestos de complicidad entre padre e hija, en esta semana de lo más especial. Seguramente, ya la próxima vez que los veamos juntos sea en el dieciocho cumpleaños de la Princesa Leonor a final de mes. El Rey Juan Carlos ha presidido este domingo en la sede del Real Club Náutico de Sanxenxo (RCNS) la entrega de trofeos de la octava edición de la regata que lleva el nombre del emérito, en la que fue quinto con el Bribón, con el que compitió el viernes y el domingo en la clase 6M. Y ahí no ha querido faltar la Infanta Elena con un look de regatas, pero con puntos en tendencia que no queremos dejar de analizar, mientra su hermana, la Infanta Cristina se iba de boda.

LaInfanta Elena ha optado por lucir una camisa de estilo guayabera que van a ser tendencia el próximo verano según pudimos ver en el desfile de Pedro del Hierro el pasado mes en MBFW Madrid, y que su hermano el Rey Felipe o Antonio Banderas ya han lucido este verano. Una camisa blanca que Elena ha combinado con un pantalón azul marino holgado, alpargatas planas de rayas azules y blancas, y un sombrero también a tono. Ha recogido su melena en un coletero, tan tendencia en los últimos meses.

Entrega de premios de la 8ª edición de las Regatas Rey Juan Carlos José Ramón Hernando EUROPAPRESS

Todo mientras su hija, Victoria Federica, disfrutaba de la Semana de la Moda en París junto a Jaime de Marichlar, y este domingo en las carrera de camiones.