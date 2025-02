«Busco que mis diseños tengan el poder de conmover, inspirar e ilusionar», Olga Menchén

Sí, en tan solo dos días Madrid vuelve a convertirse en el epicentro de la moda con la celebración número 40 de la emblemática Semana de la Moda bajo el lema «Florece la Moda de Autor». Este evento combina dos grandes citas, «Madrid es Moda» y la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, ambas referentes para la moda en todas sus facetas. Un imprescindible para los amantes de este arte.

En este escenario se mimetizan el arte, la cultura, la música y la moda. Y, por supuesto, las historias. Y es que en sus pasarelas, tras cuatro décadas recién cumplidas, reinan las historias. Y cuando moda e historias desfilan juntas no puede faltar la reconocida diseñadora Olga Menchén, en cuyo universo, llamado Menchén Tomás, ambas se entrelazan para dar vida a prendas que son algo más que ropa. Universo que llevará una vez más a la MBFWMadrid.

«La moda y las historias se inspiran mutuamente transformando los patrones, texturas y colores en elementos que evocan emociones y transmiten mensajes creando piezas únicas». Así lo describe esta diseñadora a la que se podría definir como una «contadora de historias», que comenzó su carrera profesional como diseñadora del vestuario de espectáculos, teatro y cine, algo que le ha servido en todos sus proyectos. Actualmente, su firma, Menchén Tomás, va a cumplir 30 años. Ella misma es una historia.

Con incontables desfiles realizados, como «Cotton Club», «Vinyl», «The Rat Pack» o «Circus» esta firma debutó en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en 2017 con una colección de otoño-invierno inspirada en las composiciones de la artista Lita Cabellut, en la que desde la primera salida despuntó el blanco y el negro, principio y fin de una paleta compuesta por miles de colores. El blanco como inicio, como el lienzo para la artista y el papel para la diseñadora donde aún no han expresado ningún sentimiento, cuando todo está por venir. Emocionó a todos los asistentes.

Dos años después, en 2019, volvió a enamorar en la MBFWMadrid con «El viaje» de primavera/verano. En esta ocasión se inspiró en Carilda Oliver, Catalina Lasa y Lidia Ríos, tres mujeres que vivieron el máximo esplendor de la sociedad cubana antes de la revolución. Se pasearon por los almacenes «El Encanto de la Habana» y vieron cómo Hollywood y Dior posaban los ojos en la isla de cuarzo. El resultado fue destellos de luz y una oda a esas mujeres que se quitaron el «corsé» en un mundo de hombres y fueron libres. De esa forma, Olga Menchén transportó a todos a las calles coloridas de La Habana, repletas de música y de alegría de vivir.

Con incontables desfiles realizados, la firma Menchén va a cumplir 30 años Archivo Menchén Tomás

Como dato importante, su codirector creativo, Aleix Martínez, ya formaba parte del universo Menchén Tomás. «Me gusta trabajar en equipo, todo esto no se hace solo y Aleix es, desde hace siete años, mi mano derecha», declara Olga.

«Busco que nuestros diseños tengan el poder de conmover, inspirar e ilusionar, al igual que una buena historia. Primero visualizo y dibujo lo que vamos a contar y luego busco el tejido donde sea, y si no existe el estampado o color en cuestión los hacemos. La paleta de colores en Menchén Tomás es muy importante, es parte de nuestra identidad».

Blitz: la revolución creativa que marcó la moda y ahora inspira a Menchén

Conocida por sus impresionantes puestas en escena, por cuidar cada detalle y por llegar a erizar la piel de los asistentes a sus desfiles, Menchén presentará el día 20 en la MBFWMadrid una nueva colección que no va a dejar indiferente a nadie: Blitz. Aquí, la firma evocará a la eternidad de la moda.

Blitz fue un famoso club londinense que abrió sus puertas en 1979 y que en apenas 18 meses de existencia dejó una profunda huella en la sociedad, la música y, por ende, en la moda. Cuna de los «New romantics», más allá de la música impregnó el diseño y la moda. En el Blitz la indumentaria equivalía al pasaporte a otra dimensión en la que todo era posible. Su clientela se basaba en jóvenes con escasos recursos económicos, pero muy ricos en creatividad; en su mayoría eran músicos, artistas y escritores. Algunos grandes músicos y diseñadores de hoy en día eran asiduos a este local.

Olga Menchén, la diseñadora a la que se podría definir como una contadora de historias Archivos Menchén Tomás

El ticket de entrada era llevar looks deslumbrantes y muy cuidados, que reflejaran sin ninguna duda las horas de dedicación para arreglarse, no había otra forma de traspasar la puerta. Como anécdota, no permitieron entrar a Mick Jagger por no ir lo suficientemente sofisticado.

Lo que en Blitz sucedió con la moda fue que, al no tener posibilidades económicas de comprar ropa, estos chicos y chicas se lanzaban cada semana a los armarios de sus padres, de sus abuelos y de otros muchos, combinando desde pijamas y camisones hasta chaquetas o cualquier prenda con la que crear el look perfecto para ir al Blitz. Y este legado del Blitz, el de dar una segunda oportunidad a la ropa y sentirse libre de crear combinaciones de prendas, es el mensaje de la colección que Menchén presentará en la MBFWMadrid.

Mucho bordado a mano, delicadeza, feminidad y eclecticismo. Esta es la promesa de Olga Menchén para esta pasarela, sin olvidar que como en todos sus desfiles habrá un diseño de inspiración asiática, algo que ya forma parte de su impronta. Veintinueve looks que el próximo día 20 van a narrar la magia creativa que nació en el Blitz, y a la que la moda abría la puerta.