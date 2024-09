No hay lluvia en San Sebastián que pueda con la garbardina más bonita del otoño (y española) que ha estrenado María Pombo

No hay prenda más otoño que una gabardina, por eso María Pombo no ha dudado en estrenar la más bonita para irse de viaje a un lluvioso San Sebastián. Llegamos al ecuador del Festival de Cine de San Sebastián antes de su clausura este sábado, y eso solo puede querer decir que nos queda un día menos para disfrutar de la alfombra roja que más nos gusta y que tantos estilismos de altura nos está dejando. Pero no solo la 'red carpet', también los estilismos de día. Si ayer fue el turno de nuevo de Ángela Molina y Ester Expósito tanto con sus looks diurnos como los de alfombra roja, hoy será el de María Pombo en una fiesta muy especial.

Vanity Fair y Armani Beauty se unirán para celebrar una noche de talento y belleza en el marco de la 72º edición del Festival de Cine de San Sebastián. Alberto Moreno, Head of Editorial Content de Vanity Fair España será el anfitrión de una velada exclusiva en la que se darán cita destacadas figuras del cine, la moda y la vida social en un marco único. Y ahí es donde veremos a María Pombo, Eugenis Silva o Rocío Crusset para mañana por la mañana poder comentar sus estilismos. Pero primero nos hemos enamorado del look de viaje de María con la gabardina más bonita del otoño que es de Himba, la marca de sus amigos Tomás Páramo y María Gracía de Jaime.

El look de viaje de María Pombo. @mariapombo

Gabardina Ma de Himba Collection (229,95 euros)

Gabardina. Himba

Parece que la gabardina es la chaqueta estrella de la temporada. Especialmente en los días de lluvia porque cada otoño sale del armario de las mujeres que más saben de moda. Y este jueves ha puesto de acuerdo a María Pombo y a la Reina Letizia en Milán.