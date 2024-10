El falso cambio de look de María Pombo en París con el que nos ha enamorado a todas

María Pombo nos ha engañado a todas, y lo ha hecho de maravilla, con la ayuda de Jesús de Paula.¿María Pombo con el pelo corto? No, es todo un truco pero lo han hecho de maravilla. María aparece sentada mientras Jesús de Paula le cortaba el pelo en uno de sus Stories, y posteriormente ya la vemos camino del desfile de Lacoste con una melena 'long bob' que le sienta de maravilla. Pero lejos de ser un cambio de look sorpresa, María Pombo nos ha confesado que es todo un truco, pero viendo que ahora el 80% de sus seguidores han votado para que el se lo corte de verdad, no sabemos si la influencer va a caer de nuevo en llevar su melena más corta.

¿Cómo ha hecho el truco Jesús de Paula? Pues nos lo ha contado la propia María Pombo. "Bromita, bromita", podía leerse en el vídeo que compartía posteriormente la hermana menor de las Pombo revelando la verdad. "¿De verdad pensabais que yo, una persona que no sé tomar decisiones, iba a hacer esta locura? Yo no estoy tan loca". "Ojalá ser tan valiente para cortarme el pelo sin pensarlo durante mínimo medio año". Lo que de verdad escondía el peinado era que Jesús de Paula había recogido la melena real de María en la parte superior de su cabeza y el corte en verdad eran extensiones. Es decir la foto que habíamos visto con el pelo cortado en el suelo, era el de las extensiones.

¿Se atreverá María Pombo a un cambio de look real?

El 80% de sus seguidores han votado a favor de que la influencer se lo corte de verdad, y nosotras no podemos estar más de acuerdo, porque este 'long bob' favorece mucho a su rostro. Además, es un corte de pelo que quita años de encima, aunque eso a María no le hace falta porque aún no ha cumplido ni los 30.

El corte de pelo bob en versión largo es una de las opciones que lleva arrasando desde 2023 y todo indica que no pasará de moda hasta dentro de mucho tiempo, puesto que es una de las más vistas tanto en el street style como en las pasarelas de moda. Concretamente, el corte de pelo long bob es un hair style que llega por debajo de la barbilla, alargándose hacia atrás, por encima de los hombros.