Carmen Lomana luce el vestido largo de lunares más andaluz para unos premios en Sevilla

Carmen Lomana nos ha vuelto a enamorar con un vestido muy original, diferente y andaluz. Ella, que tiene un estilo de lo más elegante, sencillo y atemporal, es capaz de elevar cualquier look añadiendo unos accesorios o determinadas prendas que consiguen que un look muy sencillo se convierta en uno muy sofisticado, apto para todo tipo de ocasiones. Este verano la hemos visto lucir los vestidos y looks más rompedores, pues ella también ha querido sumarse a la tendencia más viral del momento, la tendencia 'barbiecore' con este bañador que Carmen Lomana lucía durante sus vacaciones, un modelo de Zara rosa con el logotipo de la Barbie que fácilmente puede ser usado como body, añadiendo una falda midi o unos shorts, un look al que recurre mucho Rocío Osorno. Carmen Lomana, quien apuesta, en la mayoría de las ocasiones, por vestidos midi muy elegantes, hace unos meses nos dejó un vestido floral que Carmen Lomana vestía junto con unas sandalias de tacón doradas para una tarde de compras con amigas en la ciudad de Marbella, un vestido en distintos tonos que acompañó con un maxi bolso negro de Yves Saint Laurent. Para la noche de ayer, los Premios Escaparate que tiene lugar en Sevilla, la celebritie apostaba por un vestido largo de tirantes de lunares negro y blanco con detalles de flores rojas. Un vestido de un diseñador cordobés que enamoró a todas las amantes de la moda.

No es la primera vez que vemos a la celebritie lucir vestidos que siguen la tradición andaluza, pues para la Feria de Abril de Sevilla, pues este año Carmen Lomana lucía un vestido verde con mucho vuelo, cuello de pico y mangas de murciélago que combinaba con el clásico mantón de manila en beige, un accesorio muy recurrente entre las amantes de la moda flamenca, ya que eleva cualquier look. Sin embargo, el año anterior, la celebritie también llevaba una prenda en verde, un vestido midi que Carmen Lomana también combinó con un mantón en camel, un básico en esas fechas. Para la noche de ayer, un evento muy especial en la ciudad andaluza, la celebritie apostaba por un vestido largo de tirantes y con cola negro con lunares grandes en blanco y con detalles de flores rojas en 3D, un vestido precioso al que le añadía detalles en rojo, como un maxi abanico, un mantón de crochet largo y con flecos y unos pendientes de estilo lágrima. En cuanto al pelo, optaba por ondas al agua. Sin duda, Carmen Lomana lucía espectacular en la noche de ayer.

Se trata de un vestido perfecto para la ocasión, Carmen Lomana lucía espectacular en la noche de ayer.