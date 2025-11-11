Carmen Lomana recupera la elegancia clásica con el traje verde y la lazada XL que aman las royals

Carmen Lomana solo necesita un traje y una camisa para marcarse un lookazo. Cuando hablamos de iconos de estilo en España es inevitable que su nombre aparezca el primero de la lista. Esta semana ha compartido en su Instagram un look que resume a la perfección su forma de entender la moda: sofisticación, personalidad y cero miedo a lo que digan. Y sí, nos ha dado la inspiración que necesitábamos para vestir en los días grises de otoño sin caer en lo básico.

Un traje verde que estiliza como pocos

La pieza principal del look es un traje de chaqueta y pantalón en tono verde oliva. Un color profundo, elegante y sorprendentemente favorecedor en pieles claras y doradas, que además se ha convertido en uno de los favoritos de este otoño. La chaqueta tiene un corte ligeramente recto, limpio, sin artificios, lo que aporta ese aire clásico tan característico en Carmen. El pantalón, por su parte, cae fluido y recto hasta el suelo, creando una silueta alargada y muy estilizada. El tipo de pantalón que, simplemente, hace tipazo sin esfuerzo.

Lo interesante es cómo logra que algo aparentemente sencillo se vea especial. Ahí entra en juego su capacidad para elegir accesorios con intención.

La lazada oversize, el detalle que marca toda la diferencia

Debajo del traje, Carmen ha llevado una blusa blanca con una gran lazada al cuello. Y cuando digo grande, es grande de verdad. Exagerada, teatral y absolutamente elegante. Este tipo de cuello estilo victoriano está viviendo un renacimiento en las pasarelas y el street style, pero Carmen lo defiende como si hubiera nacido para llevarlo. La lazada aporta luz al conjunto, levanta el rostro y genera una presencia totalmente distinta al look.

Si buscas un truco de estilismo fácil para verte más arreglada en segundos, la lazada XL es la respuesta.

Los accesorios, otra clase magistral de estilo eterno

Como bolso, Carmen apuesta por un clásico entre los clásicos: un Chanel acolchado con cadena dorada. Un bolso que por sí solo ya define un look. En cuanto al calzado, se decanta por unos salones en tono neutro, afinando visualmente la silueta y aportando ese toque femenino y pulido que nunca falta en sus outfits. Para rematar, unas gafas de sol negras que le dan ese aire parisino chic que tanto le favorece.

Carmen Lomana nos recuerda con este look que el estilo no está en la tendencia rápida, sino en saber combinar piezas con intención. Un traje sencillo, una blusa especial, un bolso icónico. Nada sobra, nada falta. Todo está pensado para comunicar lo mismo: elegancia que no necesita gritar.

Un look perfecto para una comida elegante, una reunión importante o un plan en la ciudad donde simplemente quieras sentirte poderosa y muy tú.