Ayuso vuelve al trabajo tras el susto de la Almudena con el look más práctico: pitillo negro y botas altas

Isabel Díaz Ayuso ha retomado hoy su agenda institucional después del susto que sufrió durante la misa de la Almudena, cuando fue trasladada al hospital tras sufrir una bajada de tensión provocada por una gastroenteritis. Una vez dada de alta, la presidenta madrileña ha reaparecido en la inauguración del Centro de Entrenamiento de Pilotos y Tripulantes de Ryanair, y lo ha hecho con un look que confirma algo que a estas alturas ya es sello personal: la vuelta a los básicos bien trabajados.

Una combinación que siempre funciona

Para esta primera aparición tras su recuperación, Ayuso ha elegido un conjunto sencillo, cómodo y pulido que se adapta fácilmente a una jornada de trabajo intensa. La clave está en la mezcla de tres piezas que todas tenemos en el armario (o podríamos tener): pantalones pitillo negros, blazer gris y botas altas.

El look de Ayuso. Gtres

Los pantalones pitillo vuelven a colocarse en primer plano después de varias temporadas desplazados por los modelos rectos y anchos. Ayuso los utiliza como prenda base, favorecen, estilizan y permiten mantener una silueta limpia que armoniza con el resto del estilismo.

La americana gris es la prenda que equilibra

La blazer gris, de corte masculino y hombro ligeramente marcado, aporta estructura al look y funciona como capa principal en entretiempo. Este tipo de americana, recta y sin exceso de volumen, es la solución más sencilla cuando se busca verte arreglada sin ir demasiado formal. Además, permite combinarla tanto con denim como con prendas de vestir.

Debajo, un jersey de punto fino en tono crudo, que suaviza el conjunto y da contraste sin romper la armonía cromática.

Botas altas negras: cómodas y favorecedoras

El elemento que redondea el estilismo son las botas altas negras, de caña recta y tacón medio. Son prácticas, suman presencia y resultan una alternativa perfecta para caminar o recorrer salas, algo que forma parte del día a día de la presidenta.

El look de Ayuso. Gtres

Además, combinadas con pitillo negro, crean un efecto de continuidad en la pierna, lo que estiliza visualmente y alarga la silueta sin esfuerzo. El resultado es un outfit que transmite recuperación y rutina, alejado de artificios, centrado en la comodidad y en la solidez estética. Sin declaraciones extra, el look habla solo: volver al trabajo, seguir el ritmo y hacerlo con piezas que funcionan.

La lección es clara: cuando necesitas un look efectivo en días sin margen para complicaciones, pitillo negro + blazer + botas altas es una fórmula infalible.