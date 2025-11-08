Carmen Lomana confirma que los lunares son el estampado más en tendencia del otoño

A Carmen Lomana no le hacen falta grandes artificios para deslumbrar, por todas es bien conocido que la socialité es una de las mujeres más elegantes y sofisticadas de España. Algo que demuestra una y otra vez tanto en eventos de alfombra roja como para irse a trabajar a la radio o para disfrutar del fin de semana derrochando estilo sin esfuerzo. Y sí, la leonesa de cuna lo ha vuelto a hacer, ha confirmado lo que llevábamos pensando durante los últimos meses, los lunares están más de vuelta que nunca.

Es cierto que este estampado con tintes españoles nunca se ha ido de las mentes de las más fashionistas, pero en las últimas temporadas ha ganado en importancia en los armarios de todas nosotras. En verano los vimos en vestidos y faldas midi, y este otoño-invierno su compañero perfecto serán las blusas, así es justo como lo ha llevado Carmen Lomana este fin de semana para acudir al cine y disfrutar de uno de los últimos estrenos patrios en la cartelera, "Siempre es invierno", por aquí nos apuntamos la recomendación de la socialité, y también ese look inmaculado que se ha marcado para la ocasión.

Lunares: el estampado rey del otoño 2025

Las tendencias en las grandes pasarelas nacionales e internacionales suelen marcar el paso de lo que se lleva por las calles, y lo de los lunares ya lo habíamos vaticinado hace un tiempo. Diseñadores como Carolina Herrera o Dior los recuperaron en sus colecciones de otoño-invierno 2025 con una mirada nostálgica, casi cinematográfica, que ahora se cuela en los armarios de las mujeres más elegantes del país.

Este estampado, con ADN español, ha sabido reinventarse temporada tras temporada: del aire flamenco que marcó los años 80 a las versiones minimalistas que hoy dominan las pasarelas (y las calles). En 2025, los lunares vuelven a reivindicar su poder atemporal con una estética más pulida y moderna, jugando con los contrastes de blanco y negro, los lazos al cuello y las mangas abullonadas. Y, como era de esperar, Carmen Lomana ha sabido reinterpretar esta tendencia con la maestría que la caracteriza.

El look de Carmen Lomana, una lección de elegancia sin esfuerzo

Para su plan de cine, la socialité apostó por una blusa negra de lunares blancos con lazada al cuello, una prenda que equilibra a la perfección lo clásico y lo sofisticado. El lazo anudado aporta un toque femenino y parisino, mientras que las mangas ligeramente abullonadas refuerzan ese aire de elegancia sin esfuerzo que tanto la define.

Combinó la blusa con pantalones negros de corte recto y unos pendientes de perlas, un gesto sencillo, pero rotundo que demuestra que no hacen falta excesos para deslumbrar. El resultado es un look redondo: sobrio, pulido y con ese guiño eterno a la moda española que solo alguien como Carmen Lomana sabe llevar con tanta naturalidad.