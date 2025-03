De Chanel a Dior: las 5 tendencias de la Paris Fashion Week

Ahora sí. El desfile de la colección Otoño-Invierno 2025 de Saint Laurent ha concluido la Semana de la Moda de París, uno de los eventos del sector más relevantes a nivel internacional en el que las firmas de lujo presentan sus nuevas directrices dentro de las tendencias. No cabe duda de que desde el 3 hasta el 11 de febrero, la ciudad francesa ha acogido a una multitud de casas reconocidas, así como con capacidad de poder para marcar los estilos de la temporada, del calibre como Chanel, Valentino, Schiaparelli o Loewe, entre otras. Un vaivén de propuestas creativas que marcarán todas las prendas, accesorios o calzados, así como estéticas o detalles beauty, desde septiembre de este año hasta marzo del 2026. Y nosotras, como editoras de moda, no nos hemos perdido el análisis de todas las tendencias que nos ha dejado la Semana de la Moda de París.

El 27 de enero comenzó la Semana de la Moda haciendo foco en Copenhague, una de las ciudades que en los últimos años se ha convertido en la sabiduría de la moda de street wear. Desde entonces, hemos viajado desde las ideas más creativas, llamativas y extravagantes de los diseñadores creativos nórdicos hasta la gran manzana, Milán, Madrid o Londres hasta llegar a París. Obviamente, un acontecimiento de esta categoría es un must have de comentar cada uno de los desfiles, de la misma manera que las celebridades de todos los países no se han querido perder de disfrutarlos desde el front row. La moda nostálgica, romántica, bohemia y con influencias de los años setenta de la mano de Chloé. La referencia de Orlando, novela de Virginia Wolf, para crear una de las colecciones con referencias historicistas de Maria Grazia Chiuri en Dior. Una vez más, la Paris Fashion Week ha vuelto a sumergir a las editoras de moda e invitadas en el mundo de cada una de las firmas de lujo con una historia y declaración de intenciones en un baile entre modelos luciendo diseños referenciales.

Todas las tendencias de la Semana de la Moda de París

Una vez termina la Semana de la Moda de París, no entra en nuestra jornada la posibilidad de no analizar, así como comentar, cada una de las nuevas modas que nos ha dejado de manera directa o indirecta sobre la pasarela. Es por ello que, hemos recopilado todas las tendencia de la Paris Fashion Week celebrada desde el 3 hasta el 11 de marzo. De Chanel a Dior, pasando por Valentino o Loewe.

1. Efecto satinado

Dentro del desfile de Chloé hemos observado una infinidad de diseños que apuestan por el retorno de la estética bohemia, romántica y delicada. Uno de los materiales estrella que más se han repetido entre las modelos ha sido el satén a través de colores neutros o suaves. No es una tendencia que hemos visto solamente en París, sino que también se ha repetido en Milán de la mano de Versace o Ferragamo, por ejemplo.

Desfile Otoño-Invierno 2025 de Chloé en París. Gtres

2. Volantes de encaje

Llegados a estas alturas de la Semana de la Moda tenemos más que confirmado que los encajes volverán a ser los claros triunfadores de los fondos de armario. Los vemos en todo tipo de piezas con un estilo bohemio y romántico, pero también con otros más cañeros o góticos, puesto que se trata de un material versátil y apto para cualquier estilo. Esta vez, han sido los protagonistas tanto del desfile de Dior como de Chloé, pero también estuvieron presentes en Gucci, Fendi o Giuseppe di Morabito en Milán.

Desfile Otoño-Invierno 2025 de Dior en París. Gtres

3. Corbatas

Alessandro Michele ha sacado la faceta más ejecutiva (sin perder el romanticismo y feminidad de la esencia de Valentino) para seguir apostando por el accesorio más llevado de estos meses: las corbatas. Se trata de un complemento que durante muchos años ha estado asociado a la moda masculina, pero que desde la década de los 20, aproximadamente, es un símbolo de poder en el fondo de armario de las mujeres. No es la primera vez que la firma italiana apuesta por esta, sino que también la vimos en el desfile de la colección Otoño-Invierno 2023/2024. Sin embargo, esta vez, las veremos repletas de estampados y colores llamativos y alegres.

France Fashion Valentino F/W 25/26 Scott A Garfitt/Invision/AP Agencia AP

4. Cuellos lechuguilla

Además de ser la temporada por excelencia de los cuellos bobo a causa de la apuesta por el estilo bohemio, también daremos la bienvenida a los cuellos lechuguilla. Al inicio de la Semana de la Moda de París ya los comenzamos a ver en el desfile de Dior, ahora ha sido el relevo de Chanel con una inspiración romántica y clásica. Un añadido que se utilizaba en el siglo XVI y que la firma francesa ha llevado hasta la actualidad en el Grand Palais a través de su colección Otoño-Invierno 2025.

Desfile Otoño-Invierno 2025 de Chanel en París. Gtres

5. Botas de efecto arrugado

En cada desfile de las firmas de lujo debemos destacar al menos una tendencia en calzado, como esta vez ha sido en el desfile de la colección Otoño-Invierno 2025 de Louis Vuitton. Además de sandalias de tacón extravagantes, mocasines de plataforma o botines, volveremos a nuestra adolescencia con las icónicas botas de efecto arrugado en todos los tonos, tanto llamativos como neutros. Una apuesta de lo más arriesgada, pero sensata para destacar cualquier estilismo básico o sencillo.

Desfile Otoño-Invierno 2025 de Louis Vuitton en París. Gtres

Ahora que ha finalizado la Semana de la Moda de París, tendremos que esperarnos hasta el 23 de abril, fecha en la que dará comienzo la Barcelona Bridal Fashion Week hasta el 27 del mismo mes. Asimismo, el 12 de junio dará la bienvenida la London Man Fashion Week, en la que conoceremos las colecciones Primavera-Verano 2026 de las tendencias masculinas.