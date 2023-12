Las botas UGG que estás llevando son falsas y no lo sabías

¡Alerta! Si tienes unas botas UGG son falsas y no lo sabes. Durante estos días se ha disparado la alarma de la controversia en torno a la marca UGG y sus distintos modelos de botas, botines o zuecos. Y es que en todas las redes sociales y, sobre todo, en Tik Tok, muchos creadores de contenido han informado que tus botas UGG pueden pertenecer a una firma americana y no a la familiar y australiana que todos conocemos. Pero, ¿cómo podemos saber si son falsas u originales? Pues bien, la clave es fijarse en la etiqueta de la parte trasera de las botas, donde verás la marca UGG. Si la segunda 'G' tiene un tamaño más grande que las otras letras, querida lectora, tus botas UGG son falsas. En cambio, si cada una de las letras mantienen el mismo tamaño, no debes preocuparte, porque entonces estamos hablando de un calzado original que proviene de Australia. Pues muchas de las expertas en moda caen rendidas a este calzado por su calidad y comodidad para el invierno. Y es que hay una gran diferencia en cuanto a los materiales que se emplean entre la marca americana y la australiana. Por un lado, la primera confecciona sus productos a partir de lana y lyocell (una fibra sintética), mientras que la segunda se asegura de trabajar con lana Merino de Australia que provenga de fuentes de lana certificadas sin maltratos o malas crianzas.

Muchas influencers y celebrities, como Sara Carbonero o Alba Díaz, están pasando todo el otoño-invierno con las botas UGG con looks de escándalo, pero ¿serán las originales? Pues hay muy poca diferencia a nivel de diseño en cuanto a la firma australiana y la americana. Como se puede ver en este vídeo, las de origen australiano tienen el corte de la bota recto, mientras que las de origen americano es un poco más asimétrico.

Ahora es el momento más oportuno para irte directa a tu armario y comprobar cada detalle de tus botas o botines UGG para verificar si se tratan de las botas falsas u originales.