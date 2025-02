Chollo a la vista: 5 blazers de Zara por menos de 20 euros que te harán el outfit esta primavera

Por aquí seguimos con nuestra aventura personal de encontrar los chollos de última hora que a estas alturas nos van dejando las rebajas, bien es cierto que si a día de hoy te acercas a una tienda de Zara física la mayoría de su ropa ya es de nueva colección, y está mal decirlo, pero somos fácilmente influenciables por las joyitas que cada semana lanza el gigante de Inditex, para qué vamos a engañarnos, por eso nuestra estrategia para solo comprar lo que necesitamos y que siga siendo de rebajas es hacer un rastreo online y filtrar por prendas en rebajas. En esta ocasión nuestra misión era buscar y encontrar blazers para elevar nuestros looks primaverales porque es ver el sol e imaginarnos instantáneamente en la estación de las flores y las temperaturas suaves. Una chica puede soñar, ¿no?

Como ya te decíamos hace unas semanas, las segundas rebajas son el momento ideal para hacerte con prendas a precios mucho más bajos y que llenen tu armario de esenciales para afrontar la próxima temporada con estilo y sin derrochar los ahorros. ¿Y cuál es esa prenda que nos salva cualquier estilismo primaveral con su sola presencia?, lo has adivinado, las blazers. Esta prenda de abrigo es una de nuestras favoritas para el entretiempo, su versatilidad lo es todo para nosotras, ya sea para ir a la oficina de lunes a viernes, para empezar con el tardeo en terracitas al sol o para un brunch con tus amigas durante el finde, las blazers siempre y cuando decimos siempre es siempre conseguirán elevar todos tus estilismos.

¿Cuáles serán las tendencias en blazers en la primavera 2025?

Ahora, si nos fijamos en lo que nos tienen preparado las pasarelas para la primavera de 2025, es evidente que las americanas seguirán dominando el juego. Hemos visto en las colecciones internacionales cómo se actualizan para seguir siendo un must, pero con más personalidad que nunca. La estética oversize sigue marcando tendencia, sobre todo en las propuestas de Balenciaga y Loewe, donde el tamaño importa. Americanas amplias, de líneas limpias pero relajadas, perfectas para romper con la rigidez de las prendas más formales. No se limitan al look de oficina, se mezclan con pantalones sueltos, vestidos fluidos e incluso faldas midi, creando conjuntos tan cómodos como sofisticados. Además, el color se adueña de la temporada. La primavera 2025 no será solo de tonos neutros. ¡Nada de eso! Bottega Veneta y Jacquemus nos presentan americanas en colores vibrantes: amarillo mantequilla esmeralda, lavanda, azul bebé… un auténtico festín para los ojos. Las opciones pasteles también vienen con fuerza, dándole un toque suave y fresco a la primavera. Y, por supuesto, los estampados están más presentes que nunca. Si hablamos de cuadros, el clásico príncipe de gales sigue siendo un acierto, pero se moderniza. Chanel y Etro lo han llevado a otro nivel, haciéndolo más ligero y fluido, con tejidos que permiten que las americanas sean mucho más versátiles. Tampoco nos podíamos olvidar de los estampados florales porque ¿qué es la primavera sin algo de flores en el armario?

Y si como nosotras no puedes esperar más para sumar una de estas tendencias a tu armario y has decidido aprovechar las rebajas hasta el último suspiro, hemos encontrado 5 blazers de Zara que son el chollo que necesitas. Y lo mejor de todo es que todas cuestan menos de 20 euros.

Blazer estampada hilo metalizado, de Zara (rebajada a 17,99 euros)

Blazer estampada hilo metalizado Zara

Americana larga de corte fluido con estampado floral en tonos verde aceituna y violeta.

Blazer hombreras brillos, de Zara (rebajada a 17,99 euros)

Blazer hombreras brillos Zara

Americana en uno de los colores que más veremos la próxima primavera, el amarillo mantequilla.

Blazer corta cruzada, de Zara (rebajada a 17,99 euros)

Blazer corta cruzada Zara

Americana corta con hombreras en tono grisáceo, un básico de fondo de armario.

Blazer corta pata de gallo, de Zara (rebajada a 17,99 euros)

Blazer corta pata de gallo Zara

Americana con cuello redondo y estampado de pata de gallo para las amantes del lujo silencioso.

Blazer fluida cruzada zw collection, de Zara (rebajada a 17,99 euros)

Blazer fluida cruzada zw collection Zara

Un básico reinventado, la clásica americana negra que te pondrás en todos tus eventos nocturnos esta primavera.