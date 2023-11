El chubasquero es un imprescindible en los días de lluvia y te enseñamos los más bonitos que hemos encontrado en Zara, Parfois y Oysho

En pleno otoño y con el invierno a la vuelta de la esquina, somos muchas las que ya hemos hecho el cambio de armario, introduciendo todas aquellas prendas de abrigo que nos salvarán en los días más gélidos, sobre todo de cara al invierno. Hablamos, por ejemplo, de los jerséis de lana, un imprescindible en nuestro día a día que todas las amantes de la moda tenemos en todos los colores, desde los más neutros como el gris, negro, beige o azul marino hasta los más originales y llamativos como los jerséis joya, un must de cara a las noches de fiesta y cenas con amigas. Los abrigos de paño de corte masculino también son un must, así como los abrigos de borreguito, un tejido más casual apto para aquellas chicas que busquen crear looks cómodos y básicos para el día a día junto a unas sneakers negras. En cuanto a las chaquetas, las blazers oversize siguen siendo la prenda estrella de cara a looks de oficina, y es que, combinado con unos pantalones de pinza y unas Mary Jane, crearemos un look muy elegante, discreto y en tendencia. Sin embargo y, de cara a los días más lluviosos del año, no nos puede faltar en el armario los chubasqueros. Esa prenda que, además de abrigarnos, por su tejido, conseguiremos no calarnos y permanecer secos en caso de que nos pille la lluvia.

Los chubasqueros son un imprescindible en esta época del año y nuestras tiendas favoritas como Oysho, Parfois y Zara están al tanto. Es por ello por lo que lanzan al mercado sus propuestas de chubasqueros más bonitos, elegantes y en distintos tonos, cortes y diseños para que podamos escoger aquel que vaya acorde a nuestros gustos y preferencias. Desde el clásico chubasquero azul marino o camel hasta el más estridente en tono plateado, en tiendas encontraremos una gran variedad entre los que escoger. ¿No sabes cómo combinar tu chubasquero para crear looks elegantes? Lo más sencillo sería combinar tu chubasquero con un conjunto de pantalón de pinza, chaqueta oversize, jersey de lana y, como toque final, unas botas de estilo Chelsea pero, si quieres arriesgar y solo sigues a influencers portuguesas en instagram, puedes usar un chubasquero en un color llamativo como es el plata y combinarlo con unos pantalones rojos, un jersey azul marino y, como botas, unas botas de agua bajitas o altas, según tus preferencias. Sin más que añadir, te enseñamos los chubasqueros más elegantes y bonitos que podrás encontrar en Oysho, Parfois y Zara.

Chaqueta larga resistente al agua 5k, de Oysho (59,99 €)

Chaqueta larga resistente agua Oysho

Cortavientos técnico repelente al agua, de Oysho (49,99 €)

Cortavientos técnico Oysho

Parka charol con capucha, de Parfois (59.99€)

Parka charol con capucha Parfois

Abrigo charol largo, de Parfois (99.99€)

Abrigo charol largo Parfois

Chubasquero engomado capucha, de Zara (39,95€)

Chubasquero engomado Zara

Plumífero largo capucha water and wind protection, de Zara (89,95€)

Plumífero largo capucha Zara

Estos son algunos de los chubasqueros que puedes encontrar en Zara, Parfois y Oysho para no mojarte en los días más fríos y lluviosos de este otoño e invierno que nos espera.