Las chaquetas de borreguito han llegado a Mango y son la compra estrella para la llegada del frío

Con el frío y el otoño -ya sí, de verdad- a la vuelta de la esquina, es momento de dejar atrás todas las prendas de entretiempo y de verano que no hemos dejado de usar durante las últimas semanas. Prendas de lo más cómodas, sencillas y livianas como los pantalones de lino, los conjuntos de traje de pantalón de pinza y chaleco o los vestidos de estampado floral muy cortos, como este look de Rocío Osorno de vestido mini de estampado floral que combinó con chaleco y botas cowboy, un outfit ideal para el entretiempo. Este look es el claro ejemplo de las prendas que están en tendencia esta temporada, y es que han pasado a ser imprescindibles en nuestro armario. Sin embargo, y ahora que comienzan a bajar las temperaturas, hemos echado un vistazo a nuestras tiendas favoritas para saber qué prendas de abrigo no dejaremos de usar durante los meses más gélidos del año. Si bien ya hemos detectado que las chaquetas largas y aquellas chaquetas de cuero serán un must en nuestros looks tanto para ir a la oficina o a la universidad, el tejido de borreguito se añadirá a estas prendas de abrigo, sobre todo en los chalecos y las chaquetas. Los abrigos de borreguito no serán las únicas prendas que serán tendencia este invierno, y es que, los jerséis de lana seguirán siendo un imprescindible, sobretodo durante los días más gélidos, así como los pantalones de tiro bajo, siendo unas prendas que pasan a ser parte del término 'armario cápsula', una serie de prendas atemporales, sencillas y básicas con las que podemos crear un sinfín de looks.

Por ello, las chaquetas, abrigos y chalecos de borreguito pasarán a formar parte de nuestro armario este invierno, y es que se trata de un tejido muy calentito que aporta ese toque casual a las prendas más elegantes y sofisticadas. ¿Cómo combinar este tipo de prenda de cara al invierno? Esta prenda se adapta a todo tipo de circunstancias, tanto como si quieres crear un look casual como uno más elegante. Por ello, combina tu chaqueta de borreguito con un pantalón cómodo de pinza en un tono neutro como azul marino, unas Mary Jane o bailarinas joya en un color llamativo como rojas o verde oliva con un jersey de lana de cuello vuelto. Como toque final, apuesta por un bolso mini tipo bandolera. Sin embargo, si prefieres un look mucho más casual y básico para la universidad o pasar una tarde de recados por la ciudad, lleva tu chaqueta de borreguito junto con unos pantalones cargo, unas sneakers y un jersey sencillo. Tengas el estilo que tengas, las chaquetas, chalecos y abrigos en tejido de borreguito serán un imprescindible en todos tus looks y se convertirá en la prenda estrella. Por ello, te enseñamos los más icónicos que hemos encontrado en Mango.

Chaleco doble faz efecto piel, de Mango (69,99 €)

Chaleco doble faz Mango

Chaqueta doble faz efecto piel, de Mango (89,99 €)

Chaqueta doble faz Mango

Chaleco reversible borreguito, de Mango (69,99 €)

Chaleco reversible borreguillo Mango

Chaqueta borreguito efecto vintage, de Mango (89,99 €)

Chaqueta borreguito efecto piel Mango

Estas son algunas de las chaquetas de borreguito que podemos encontrar actualmente en tiendas, así que hazte con ellas este otoño e invierno para sumarte a la tendencia más calentita del momento.