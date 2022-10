Impermeables bonitos y prácticos para los días de lluvia

Si se cumple el parte meteorólogo de esta semana, todo parece apuntar a que en los próximos días por fin daremos la bienvenida a la lluvia. Y con ello por fin podremos despedirnos de este verano eterno para dar la bienvenida oficial al otoño, al menos climatológicamente. Por lo que si todavía no habías hecho el cambio de armario ahora ya es el momento.

Dejamos atrás los vestidos sueltos y ligeros, las sandalias y la ropa corta y empezamos a sacar jerséis y de más prendas abrigadas. Y aunque sospechamos que todavía queda un poco para poder recurrir a abrigos y de más prendas tradicionalmente invernales, si que hay una que vamos a necesitar urgentemente, al menos esta semana, el chubasquero o impermeable. Porque aunque la gabardina puede ser una alternativa más que aceptable, lo cierto es que muchos modelos que recorren las calles actualmente están más pensados para una lluvia ligera y un momento puntual, pero si lo que necesitas es algo que te proteja de un aguacero de verdad entonces hay que recurrir al tradicional chubasquero.

La moda lo sabe, y lejos de ofrecer modelos de plástico malos y antiestéticos, en los últimos años se ha esmerado de ofrecer diseños que reúnen lo mejor del diseño junto con lo mejor de la tecnología, consiguiendo así la posibilidad de crear looks plenamente estilosos, que nada tienen que envidiar a la siempre elegante gabardina. Pero mientras otros años hemos visto como las opciones más coloridas, como el siempre presente amarillo, eran las reinas de la calle, esta temporada las tendencias se decantan más por tonos tierras y verdes, discretos, combinable y que quedan igual de bien en el campo que en la ciudad.

Parka engomada water and wind protection, de Zara (49,95 euros)

Parka engomada water and wind protection, de Zara FOTO: Zara

Parka impermeable anorak interior, de Mango (149,99 euros)

Parka impermeable anorak interior, de Mango FOTO: Mango

Abrigo Blocktech capucha, de Uniqlo (129,90 euros)

Abrigo Blocktech capucha, de Uniqlo FOTO: Uniqlo

Chubasquero icónico de material reciclado y algodón orgánico, de Petit Bateau (155 euros)

Chubasquero icónico de material reciclado y algodón orgánico, de Petit Bateau FOTO: Petit Bateau

Chaqueta impermeable, de Oysho (49,99 euros)

Chaqueta impermeable, de Oysho FOTO: Oysho

Si no sabes cuánto dinero invertir en esta prenda, piensa que si sabes escoger un modelo atemporal que combine con el resto de tu armario puede convertirse en un imprescindible que no solo usarás en otoño, si no también cuando lleguen las lluvias de primavera o incluso de verano, por lo que nuestra recomendación además es que no optes por modelos demasiado abrigados. Mejor que sean más ligero y combinarlo con capas debajo.