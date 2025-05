Susanna Griso tiene la blusa denim con lazada que le vamos a copiar en Zara para ir a la oficina con vaqueros

Susanna Griso es una de las mujeres españolas con las que tenemos una breve cita cada día a través de la televisión durante la programación de Espejo Público. Este momento hace que a diario tengamos la oportunidad de beneficiarnos de sus clases de estilo. Porque, sea de manera directa o indirecta, siempre acaba sorprendiéndonos con sus estilismos clásicos y sofisticados. Una camisa denim con lazada que es la favorita de las royals europeas, como la Reina Letizia o Kate Middleton. Una camisa denim que no puede ser más tendencia este invierno 2025con ese aire tan 'preppy' que enamoraría a Blair en Gossip Girl. Porque la camisa vaquera es una prenda que sienta bien a cualquier edad, da igual que tengas 20 años que 40, y por si eso no fuera poco, este año el tejido denim es un 'must' en todo tipo de prendas y de armario.

Prueba de ello suele a llegar a golpe de street style durante las semanas de la moda, momento en el que las insiders maduras y las más jóvenes coinciden en muchas ocasiones en los mismos diseños o tendencias. Una camisa que llevaría perfectamente Tamara Falcó. La pasada temporada presenciamos como los lazos se convirtieron precisamente en protagonistas de los peinados, decorando trenzas, coletas, recogidos y diademas. Esta primavera 2025 aún pegan con más fuerza en el mundo de la moda, y este 'total denim' de Susanna Griso es buen ejemplo de ello.

El doble denim de Susanna Griso

Va a ser máxima tendencia esta primavera. Pero Susanna apuesta por este tipo de looks desde siempre, y es que la diseñadora sevillana es una gran amante de apostarlo todo a los ‘total looks vaqueros’ y siempre sale triunfadora. Entre las prendas en denim que más veremos, según las pasarelas y el street style están por supuesto nuestros clásicos vaqueros, los chalecos y los monos. Y es que durante esta temporada de entretiempo cambiaremos nuestros queridos petos por monos. Una prenda que soluciona cualquier look y nos permite salir de la rutina de los clásicos vaqueros, consiguiendo además una opción cómoda y favorecedora.

Definimos el estilo de Susanna Griso como básico, en el que frecuentemente recurre a las prendas clásicas de fondo de armario que cualquier mujer de cualquier edad tiene. Hablamos de camisas blancas, pantalones de vestir, zapatos de tacón sensato o vestidos impolutos. Y este nuevo look es buen ejemplo de ello.