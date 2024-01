10 jerséis de rebajas de Zara y Sfera elegantes y calentitos con los que ir a la oficina este enero

¿Aún no sabes qué ponerte este enero para ir a la oficina? Con la ola de frío que estamos viviendo puede que nos resulte algo complicado escoger las prendas que vamos a usar durante todo el día. Debe ser piezas de fondo de armario sencillas, calentitas y muy cómodas, ya que vamos a pasar gran parte sentados en una silla y, por tanto, nos tiene que sentar bien y gustar. Puede que ya tengas el abrigo de plumas más abrigado o el abrigo de paño negro más elegante y sofisticado, pero aún no tengas en tu radar qué usar para ir elegante y cómoda al trabajo. No te preocupes, los jerséis son la opción indicada pues, depende de cuál sea su tejido, tu tonalidad y diseño, podremos usarlo indistintamente tanto para una tarde relajada de cita con amigas como para ir a la oficina. No nos cansaremos de decir que los jerséis de lana de cuello vuelto son una pieza básica que todas debemos tener, sobre todo en color gris, negro, beige y azul marino, aunque, si queremos sumarnos a la tendencia más viral del momento, no nos puede faltar el jersey rojo. Aprovechando las rebajas de nuestras tiendas favoritas como Zara y Sfera, nos podemos hacer con un jersey bonito que nos acompañe durante esta estación tan fría.

Sea cual sea tu estilo, en tiendas encontrarás una gran variedad de jerséis apto para todo tipo de ocasiones. Desde el más atrevido y original de Rocío Osorno, un jersey con abertura en la espalda en azul marino, hasta el que llevaría la protagonista de 'Emily in Paris' actualmente, el jersey de Pilar de Arce de rayas marineras propio de las parisinas. Sin embargo, si normalmente llevas looks discretos en colores neutros, apuesta por este jersey de Amelia Bono de rayas moradas y rojas para darle el toque de color a tus días más grises. Con toda esta inspiración, te proponemos un look apto para ir a la oficina, y es que, todas tenemos en nuestro armario un armario de pinza azul marino y unas bailarinas, por lo que te recomendamos que lo combines con un jersey más especial con algún bordado o diseño más original y complétalo con un abrigo de paño o una clásica blazer. Sin más que añadir, te dejamos con un total de 10 jerséis rebajados de Zara y Sfera con las que no además de mantenerte calentita durante todo el día, llevarás prendas en tendencia.

Jersey efecto pelo, de Zara (9,99 euros)

Jersey efecto pelo Zara

Jersey punto hilo metalizado, de Zara (19,99 euros)

Jersey punto hilo metalizado Zara

Jersey punto bajo desflecado, de Zara (19,99 euros)

Jersey punto bajo desflecado Zara

Chaqueta punto cuello polo, de Zara (19,99 euros)

Chaqueta punto Zara

Jersey crop punto cozy, de Zara (9,99 euros)

Jersey crop punto Zara

Jersey liso cuello vuelto, de Sfera (11,99 euros)

Jersey liso cuello vuelto Sfera

Jersey de punto con aplique de flores en mangas, de Sfera (29,99 euros)

Jersey de punto Sfera

Jersey de cuello caja animal print, de Sfera (19,99 euros)

Jersey de cuello caja Sfera

Jersey cuello volante, de Sfera (19,99 euros)

Jersey cuello volante Sfera

Jersey bordado flores, de Sfera (49,99 euros)

Jersey bordado flores Sfera

Estos son algunos de los jerséis (ahora rebajados) que puedes encontrar actualmente en tiendas como Zara y Mango para ir calentita a la oficina.