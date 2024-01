Así es cómo las influencers y famosas combinan las medias rojas más virales de la temporada

El rojo se ha proclamado como el color de este otoño-invierno 2023/2024. Un tono que le queda bien a todo el mundo y favorece a todas las amantes de la moda. Pues no hemos dudado en hacernos con un bolso de esta tonalidad o en las merceditas más ponibles. Y, también, se ha trasladado a todas las prendas, desde los vestidos más clásicos hasta los jerséis más calentitos. Sin embargo, ha creado un gran impacto en la prenda estrella de esta temporada: las medias (tanto transparentes como más tupidas). Pues bien, hemos visto las medias rojas tanto en las pasarelas de las firmas de lujo, protagonizadas por David Koma o Eudon Choi, como en los estilismos de todas las influencers y celebrities. Esta pieza tan básica y recurrente siempre ha sido una microtendencia que solamente las chicas más arriesgadas se han atrevido a lucir. No obstante, durante todos los años ha estado presente en nuestro armario e, incluso, hasta la queridísima antigua Princesa de Gales, Lady Di, la ha lucido en sus looks más coquetos y conocidos. Las han puesto de moda las influencers francesas y las españolas nos están creando la necesidad de unirnos a la nueva moda.

Normalmente, solemos utilizar las medias negras para combinar con todos nuestros outfits de otoño e invierno. No obstante, ahora las instagramers han substituido estas medias por las de color rojo para combinar con faldas, shorts y vestidos cortos. Y es que han creado tal revolución que no paramos de verlas por las calles y ahora somos nosotras las que queremos introducirlas en nuestro vestidor. Asimismo, las influencers ya nos han mostrado varias propuestas para inspirarnos a la hora de vestir. Desde el tradicional match de camisa y falda mini para todas nuestras citas hasta el favoritísimo vestidococktail para una noche de lo más festiva, pasando por las dos prendas estrella de estos meses: jersey escote bardot y falda de tablas. Otras de las fórmulas más potentes y vistas son las que se incluyen las medias rojas en un total look en negro o en rojo (una apuesta súper acertada y original). En definitiva, tenemos claro que las medias rojas se pueden presumir de ellas en cualquier vestimenta y se pueden adaptar a cualquier estilo para sentirnos cómodas.

1. Con camisa y falda mini

2. Con vestido cocktail

3. Con jersey escote bardot y falda de tablas

4. Con total look en rojo y blazer oversize

5. Con total look en negro y mocasines clásicos

Las medias rojas se han convertido en un imprescindible en todos los armarios y se han declarado el sustituto definitivo de las recurrentes y socorridas en color oscuro. ¿Te unes a la tendencia más llevada?