Cómo lavar las Converse blancas y que queden como recién compradas.

Nos encantan. Las estrenamos con toda la ilusión y con el máximo cuidado para no rozarlas por ningún lado. Hablamos de las zapatillas Converse y esa sensación genial cuando las sacamos de la caja y nos las ponemos por primera vez. Todo bien, hasta que entramos al metro, y ya no hay vuelta atrás. Alguien nos pisa y estrena nuestras zapatillas abotinadas que parece que están pidiendo a gritos que alguien nos las manche. ¿Y qué hacemos ahora? Esto es como cuando nos rozan el coche, el primer arañazo duele, el resto, ya no tanto. Así que nos relajamos sabiendo —además— que el estilo de Converse manchado al puro estilo 'vintage' siempre está de moda. Sin embargo, hay un límite y alguna vez tenemos que lavarlas. ¿Cuándo? Cuando las zapatillas blancas parezcan marrones, ese es el momento.

Si te da miedo que no queden bien tras el lavado o que adquieran esa rigidez, presta atención porque en Instagram hemos encontrado un truco infalible para lavar las zapatillas Converse y que queden como nuevas. Y es que el modelo blanco, junto con las clásicas Converse negras, con las que más tiene la gente y también las más sucias. La creadora de contenido, Raquel Gonla, nos enseña cómo lo hace ella para que queden relucientes.

Cómo lavar las Converse y que queden perfectas

Lo primero que hace es quitar los cordones para que se laven bien y no queda manchada la zona del cordón que está metida dentro de la zapatilla. Da pereza, lo sabemos, pero hazlo, que luego quedará mucho mejor. "Luego, unto todo con jabón potásico. Por toda la zapatilla", explica. Hay que coger una cantidad abundante (sin miedo) y aplicar en todas las esquinas, sin olvidar la lengüeta y las cordoneras que hemos sacado antes.

"Ponemos las zapatillas en una palangana con agua y echamos un cazo de oxígeno activo. Lo dejas un día completo y verás que las manchas han desaparecido", mantiene. Las enjuagamos bien para que no queden restos. Pero todavía falta el truco final.

El truco definitivo para unas Converse blancas

Converse plataforma blancas. Zalando

Cuando hayamos enjuagado, el truco final, como asegura Gonla, "es aplicar maicena con un colador que le va a dar un blanco infalible y absorber todo el amarillo de la humedad. Lo dejas que se quede sin que esté en contacto con el sol. Cuando esté seco verás que con un cepillo —o incluso con la mano— se va rápido y quedan blancas y como nuevas".