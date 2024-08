Ni acetona ni disolvente, el truco para quitar las manchas de tinte del pelo

Es algo que nos ha pasado a todas en un intento desesperado por cambiar de 'look' a última hora o cuando nos da por experimentar en casa qué tal nos queda un color. Sabemos que lo mejor es ir a una peluquería y, de hecho, es lo que solemos hacer: normalmente acudimos a nuestro salón de belleza de confianza para que nos pongan los tratamientos para el cabello y el tinte oportuno. Sin embargo, ya sea para tapar las canas o para hacer un cambio de 'look', más de una vez hemos acudido al supermercado para coger ese tinte que queda mucho mejor en nuestra imaginación que en la realidad. Aplicar el tinte del pelo en casa no siempre es fácil, pero sobre todo en mujeres cuyas canas suelen escupir el pigmento rápidamente —y se tienen que teñir cada 15 días— no tienen de otra que combinar los tintes en la peluquería y teñirse el cabello en casa.

Cuestiones de estética aparte, una de las consecuencias de teñirnos en casa es que, por mucho cuidado que tengamos, siempre terminamos manchando algo. Ya sea la ropa, la toalla, los muebles del baño o incluso la puerta, que recibe alguna que otra salpicadura en nuestros momentos más creativos. El tinte puede tardar en hacer efecto en nuestra cabeza una media de 30 minutos (dependiendo de la marca), pero en los muebles de nuestra casa pueden durar toda la vida. A no ser que sepas el truco para quitarlo. Y nosotras lo tenemos.

Cómo quitar las manchas de tinte

¿Cuántas veces nos habrá pasado, incluso yendo a la peluquería, que cuando llegamos a casa, vemos una puntita de la oreja o los laterales de las sienes manchadas? Lo ideal en estos casos es prevenir. Y es que si nos vamos a teñir en casa, lo mejor es aplicar vaselina o aceite en las zonas que se suelen manchar para que no lleguen a penetrar y poder retirarlas fácilmente con un papel cuando haya acabado. Pero, si no nos ha dado tiempo y la mancha ya está ahí (saludando) siempre ha existido la clásica opción de frotar con un algodón con alcohol o acetona. Sin embargo, no es ese el truco del que vamos a hablar hoy.

Al fin y al cabo este tipo de manchas en la piel no suelen durar mucho tiempo. Pero, ¿qué pasa cuando manchamos el baño? Y no, no hablamos del lavabo o las losas de la pared (que se limpian relativamente fácil), sino de las puertas y los muebles de madera de los que parece que no se va a desprender el pigmento nunca. ¡Pues nada más lejos de la realidad! Sí se quitan y solo tienes que abrir tu neceser para comprobarlo. El producto que va a quitar las manchas de tinte es la laca para el pelo.

Sí, el producto que nos aplicamos en el pelo para sellar el peinado es el que nos va a ayudar a quitar las manchas de tinte de las puertas y las muebles. Ahora bien, tiene que ser una laca extrafuerte (no vale cualquiera), pulverizar sin miedo, esperar unos minutos y frotar hasta que se caiga. ¿Sucede lo mismo con la ropa?

Cómo quitar el tinte del pelo de la ropa

Cuando queremos quitar las manchas de la ropa, la cosa se complica. Y es que si se trata de tejidos muy delicados, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Sin embargo, si es una prenda normal, también es efectivo el truco de la laca (extrafuerte, no lo olvidemos). Lo mejor es hacerlo lo antes posible cuando se produce la mancha. Al aplicar la laca, hacemos que el tinte no se fije en la ropa. Se pulveriza una buena cantidad sobre la tela y, después, hay que lavarla lo antes posible con agua y jabón. ¡Y listo!