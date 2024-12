Cómo ser la mejor vestida estas fiestas (sin renunciar a tus vaqueros anchos), palabra de Nuria Roca

Si todavía necesitas ideas para tus estilismos navideños, Nuria Roca parece haber dado con la clave para las que no les gusta llevar ni faldas ni vestidos en estas fechas, y es que al contrario de la opinión popular unos vaqueros pueden ser suficientes para brillar estas fiestas si lo combinas con la maestría que nos propone la presentadora Nuria Roca. Somos conscientes de que a la valenciana le gusta arriesgar nos lo demuestra semana tras semana en los platós de 'El Hormiguero' y 'La Roca', pero muchas veces en esa capacidad de arriesgar está el éxito.

Y es que la Navidad no solo se trata de brillos y vestidos de gala; también hay momentos en los que lo que más apetece es un look cómodo que no pierda ni un ápice de estilo. Nuria Roca entiende esto a la perfección y nos demuestra cómo encontrar ese equilibrio entre lo práctico y lo chic. Su capacidad para combinar piezas clásicas con detalles inesperados es lo que la convierte en un referente de moda, y este conjunto navideño no hace más que reafirmarlo. ¿Quién dijo que los vaqueros no eran para ocasiones especiales?

Dark grey and dark green knit sweater with sequin-embellished stripes, de Essentiel Antwerp (235 euros)

Dark grey and dark green knit sweater with sequin-embellished stripes Essentiel Antwerp

La clave para que unos vaqueros te conviertan en la mejor vestida de estas fiestas es combinarlos con un jersey como el de Nuria Roca que grita Navidad de la manera más sofisticada posible. Su diseño oversize con rayas verdes decoradas con lentejuelas consigue ese equilibrio perfecto entre comodidad y brillo. No es ni más ni menos que una prenda que tiene la capacidad de elevar cualquier look gracias a ese toque festivo que no resulta exagerado, sino elegante y moderno.

Pleated trousers strormy, de 7forallmankind (rebajados a 175 euros)

Pleated trousers strormy 7forallmankind

Los vaqueros de corte amplio con pinzas en un lavado oscuro impecable fueron los elegidos por la presentadora en el día de Navidad. Este tipo de pantalón no solo estiliza, sino que aporta una estructura que contrasta de forma sutil con la silueta relajada del jersey. Es un ejemplo perfecto de cómo combinar volúmenes en un estilismo para conseguir un resultado armónico y favorecedor.

Nosotras lo sabemos, Nuria lo sabe, y tú deberías saberlo también, los accesorios siempre juegan un papel fundamental en el éxito de cualquier conjunto. En este caso, Nuria Roca apostó por un cinturón de ante naranja de forte forte, que ya forma parte del fondo de armario de la presentadora, añadiendo un punto retro que aporta carácter al look. Los botines negros de Mango, sencillos, pero efectivos, son el calzado perfecto para rematar un outfit tan versátil. Y el broche final es un bolso vintage de Cartier en rojo con cadena dorada, que da ese toque de lujo discreto, pero inconfundible que todas buscamos en las ocasiones especiales.

Este look de Nuria Roca es la prueba de que, incluso en Navidad, no hace falta recurrir a grandes artificios para brillar. Así que, si todavía estás pensando qué ponerte estas fiestas, inspírate en Nuria y atrévete a llevar tus vaqueros favoritos con el estilo y la sofisticación que ella nos regala en cada aparición.