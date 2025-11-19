Confirmado: Alejandro de Miguel firma de nuevo el look de la Reina Sofía y refuerza su papel como su modisto de confianza

La Reina Sofía ha vuelto a demostrar que su estilo se mantiene intacto: sobrio, refinado y profundamente ligado a la tradición. Tras su última escapada institucional, reapareció en Madrid para presidir una nueva edición del Premio de Poesía Iberoamericana, una cita cultural de referencia que cada año reúne a figuras destacadas del mundo literario. Para la ocasión, la madre del Rey Felipe eligió un conjunto que condensa a la perfección su forma de entender la elegancia: tweed azul bebé, detalles artesanales y una joya con una historia tan personal como relevante para la Casa Real.

Tweed azul bebé: la elección más luminosa de su armario

Si en anteriores ediciones apostó por versiones más intensas del tweed, esta vez Doña Sofía se decantó por un tono suave y luminoso que aporta frescura sin renunciar al clasicismo. La chaqueta, firmada por Alejandro de Miguel, presenta un corte recto y entallado, con una textura entramada y remates ligeramente deshilachados que aportan un contraste muy elegante. Un diseño impecable que demuestra por qué el tweed continúa siendo uno de los tejidos fetiche de la Reina Sofía.

La Reina Doña Sofía entrega la XXXIV edición del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana Jose Velasco Europa Press

La prenda se combinó con pantalones fluidos de seda negra, una fórmula depurada que estiliza la silueta, y unos zapatos clásicos de tacón bajo en el mismo tono. Una apuesta equilibrada que deja espacio para que la chaqueta sea la auténtica protagonista del estilismo.

Un broche lleno de significado

El accesorio más especial del look no fue nuevo, y ahí radica precisamente su encanto. La Reina Sofía rescató una de las joyas más emblemáticas de su colección: un broche de amatistas en forma de racimo, montado en oro, que lució en la pedida de mano del Rey Felipe con la entonces periodista Letizia Ortiz. Una pieza cargada de memoria, tradición y simbolismo que añade un relato emocional al conjunto.

Su brillo violáceo funciona además como contrapunto perfecto al azul suave del tweed, demostrando cómo la Reina Sofía continúa integrando su joyero histórico en estilismos contemporáneos con enorme naturalidad.

La elegancia silenciosa que define a la Reina Sofía

Para completar el look, Doña Sofía eligió un bolso acolchado negro con cadena dorada, funcional y elegante, y mantuvo su habitual preferencia por el calzado cómodo y clásico. La armonía entre negro y azul bebé, junto al toque cálido del oro, creó un conjunto equilibrado, respetuoso con el protocolo y muy coherente con su estilo personal.

Con esta elección, Doña Sofía vuelve a reafirmar esa elegancia silenciosa que tanto la caracteriza: prendas de líneas limpias, tejidos nobles y joyas que cuentan historias propias. Un look impecable y atemporal para una cita cultural que ella misma ha convertido, año tras año, en uno de los momentos más esperados de su agenda.