El collar de 15 euros de la Reina Letizia que podemos copiar en Parfois para elevar nuestros looks de Navidad

La Reina Letizia ha vuelto a dejar claro que su estilo no entiende de etiquetas. Y no solo en lo simbólico: también en el precio. Durante la entrega del Premio Cerecedo, la Reina sorprendió con un accesorio que, en cuestión de horas, se convirtió en objeto de deseo para cualquier amante de la moda: un collar corto de eslabones bicolor de Parfois, disponible por solo 15,99 euros. Una pieza sencilla, moderna y versátil que confirma, una vez más, que los looks más inspiradores no necesitan cifras astronómicas.

La elección llamó especialmente la atención porque doña Letizia no suele apostar por collares llamativos; prefiere pendientes potentes o piezas más finas. Sin embargo, esta vez rompió su propia norma para incluir un toque tendencia que equilibraba a la perfección su estilismo. Y funcionó: el collar se convirtió en el foco inmediato del look, aportando luz, sofisticación y una pincelada contemporánea muy acorde con la estética actual.

Un collar bicolor que mezcla tendencias y atemporalidad

El diseño elegido por la Reina combina eslabones grandes en acabado dorado y plateado, uno de los binomios más potentes de la temporada. La mezcla de metales es un recurso que hemos visto en pasarelas y editoriales de moda durante todo el año, una manera sencilla de modernizar cualquier conjunto sin caer en excesos.

El collar de Letizia. Gtres

Este collar corto, rígido y con presencia, aporta un aire minimalista con carácter, perfecto para equilibrar prendas de cortes limpios o elevar estilismos más discretos. Es una de esas piezas que funcionan igual con un jersey de punto que con un vestido lencero: justo el tipo de accesorio que necesitamos para las cenas de empresa, Nochebuena o cualquier plan navideño que requiera un extra de intención.

Y lo mejor: su precio de 15,99 euros, aún disponible en la web de Parfois, lo convierte en un capricho asequible que todas podemos replicar sin pensar demasiado.

Collar Letizia. Parfois

Así lo combinó la Reina Letizia

Para esta aparición, doña Letizia apostó por un look de tonos invernales con un toque festivo discreto. Una falda de lentejuelas granate de Massimo Dutti, y un jersey a tono 100% en cashmere de Falconeri. El collar de eslabones bicolor rompía la sobriedad del conjunto y añadía un guiño moderno sin restar elegancia. El resultado: un outfit equilibrado, impecable y con ese punto inesperado que tanto se celebra en el estilo de la Reina.

La Reina Letizia en el Premio Francisco Cerecedo. Gtres

Sin embargo, más allá de su estilismo, el mensaje fue claro: la bisutería asequible también tiene su lugar en los armarios más sofisticados. Y no solo lo tiene, sino que puede marcar la diferencia.

Cómo llevarlo esta Navidad (y copiar el efecto Letizia)

Lo bueno de esta pieza es que multiplica opciones. Funciona con:

Jerseys de cuello redondo: añade estructura y luz.

Vestidos negros: un clásico navideño elevado con un toque bicolor.

Blazers: aporta el toque moderno que transforma cualquier look de trabajo en uno de fiesta.

Prendas de lentejuelas: rompe la hegemonía del brillo con un contraste metálico muy chic.

Además, al ser dorado y plateado, combina con cualquier otro accesorio metálico que tengamos en casa. Adiós a la duda eterna entre “¿oro o plata?”. Con este collar, todo suma.

La joya low cost que define la temporada

Con su elección, la Reina Letizia firma una de las tendencias clave de estas fiestas: accesorios potentes, con presencia, pero accesibles. Una demostración de que el estilo no es cuestión de precio, sino de intención.

Y, por supuesto, un recordatorio perfecto para todas nosotras: a veces, el detalle que transforma un look está a un clic… y cuesta menos de 16 euros.