María Pombo, Dulceida y Lola Lolita arrasan con los peinados (y los looks cherry chic) que ya marcan tendencia esta Navidad 2025

La Navidad ya tiene banda sonora visual y capilar. Y este año viene teñida de burdeos, brillo y ondas glam gracias a ghd, que ha celebrado en Madrid su esperada fiesta cherry chic, una de las citas más potentes de la temporada para creadoras de contenido y amantes del buen pelo. Aunque los vestidos fueron espectaculares, los verdaderos protagonistas de la noche fueron los peinados, trabajados por el squad profesional de ghd con la nueva colección Cherry Chic, una edición limitada en tono granate que ya está generando lista de espera.

Entre todas las invitadas, cinco looks capilares brillaron con fuerza propia: María Pombo, Dulceida, Lola Lolita, Violeta Mangriñán o María Martín de Pozuelo. Cada una interpretó el cherry chic desde un enfoque distinto, pero todas dejaron claro que la tendencia capilar de esta Navidad pasa por el brillo, la textura y la naturalidad sofisticada.

María Pombo: liso pulido + onda glam trabajada con ghd Chronos

María Pombo fue una de las más esperadas y su peinado estuvo a la altura. Para ella, el estilista Jesús de Paula creó un look icónico: un liso pulido impecable que se abría en una onda glam de medios a puntas, elegante y con movimiento natural.

El look de María Pombo. Cortesía

El peinado se trabajó con la styler ghd Chronos, y se fijó con Perfect Ending para lograr ese acabado brillante que define los looks más cuidados de la marca. Un peinado que combinaba con precisión con su vestido rojo de Redondo Brand con el que presumió de embarazo a unas semanas de dar a luz. ¿Será antes de Navidad?

Dulceida: melena midi con maxi ondas abiertas

Dulceida apostó por una melena glam pero con un punto relajado. Su estilista, Mar Cardona, preparó el cabello con el tratamiento Rehab Nutritivo para aportar suavidad y brillo antes de trabajar las ondas.

El look de Dulceida. GTRES

A partir de ahí, creó unas maxi ondas abiertas con la tenacilla ghd Chronos Curve Classic, logrando un movimiento amplio, luminoso y muy navideño. Para asegurar que la onda se mantuviera perfecta toda la noche, se utilizó el spray Perfect Ending, que fija sin apelmazar.

Lola Lolita: semi coleta con ondas encontradas y acabado glossy

Lola Lolita fue una de las más comentadas de la noche gracias a su semi coleta glam con ondas limpias y definidas. El estilista Cristo Rodríguez trabajó el look con la styler ghd Chronos, creando ondas encontradas que aportaban textura y un movimiento muy equilibrado.

Lola Lolita. Cortesía

El acabado, fijado también con Perfect Ending, resultaba pulido pero juvenil, un contraste muy potente con su vestido rubí de destellos.

Violeta Mangriñán: ondas marcadas con volumen y cuerpo

El look de Violeta fue pura inspiración de alfombra roja. Su estilista, Lucía Vilamalla, creó una melena suelta llena de ondas marcadas y elegantes, trabajadas con la tenacilla ghd Chronos Curve Grand, la más grande de la colección. Aunque con el melenón de la valenciana, no hay mucho trabajo, por algo sus compañeras la escogieron como el pelazo más envidiable.

Violeta. Cortesía

Para aportar volumen y elevar la onda se usaron los productos Pick Me Up y Curls Gone Wild, dos de los favoritos del equipo profesional de la marca. El resultado se fijó con Perfect Ending para conseguir ese acabado duradero y glam.

María Martín de Pozuelo: brillo espejo y pulido perfecto

El look más minimalista fue el de María Martín de Pozuelo, pero también uno de los más elegantes. Lució una melena pulida, muy brillante y con una caída natural impecable, logrando el famoso efecto shiny que se está convirtiendo en la tendencia más buscada de la temporada.

María Martín de Pozuelo. Cortesía

En conjunto, la fiesta cherry chic de ghd volvió a demostrar que la Navidad empieza —y se celebra— con buen pelo, herramientas profesionales y mucha textura. Ondas amplias, volumen controlado, brillo espejo y recogidos naturales definieron una noche en la que las influencers marcaron tendencia… y confirmaron que esta temporada, el cherry chic también se lleva en el pelo.