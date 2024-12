De Cristina Pedroche a Laura Escanes o Ana Mena: así fueron los looks de las campanadas el pasado año

Queda muy poco para que el 2024 llegue a su fin y entremos por todo lo alto en el 2025, y como buenas amantes de la moda no podemos esperar a ver con que lookazos nos sorprenderán este 31 de diciembre presentadoras y celebrities en las campanadas, por ello para ir abriendo boca con lo que se viene hemos decidido repasar los mejores estilismos que nos dejaron las campanadas el pasado año.

Como ya viene siendo costumbre, todas y cada una de las presentadoras del programa televisivo más esperado del año se pusieron sus mejores galas para decir adiós al 2023, desde las transparencias atrevidas de Cristina Pedroche y diseños de alta costura hasta apuestas clásicas o con aires románticos como en el caso de Laura Escanes, los looks del pasado año dejaron el listón muy alto y dieron mucho de que hablar sobre todo en redes sociales. Porque, seamos sinceras, además de las uvas, los estilismos de aquellas que nos acompañan en la última noche del año son el verdadero espectáculo de la noche.

Cristina Pedroche

La reina indiscutible de las campanadas, hace 10 años que nos dejó boquiabiertos con un vestidazo de transparencias de Charo Ruiz y desde entonces no ha bajado el listón. De la mano del estilista Josie, Cristina Pedroche se supera cada edición con sus impredecibles looks de fin de año. En 2023 volvió a ser el epicentro de todas las miradas con un vestido biodegradable creado por Paula Ulargui en colaboración con Greenpeace. Este diseño experimental, confeccionado en gelatina y con un simbolismo ecológico claro, no solo hablaba de moda, sino del futuro que ella ve para su hija. La capa estructurada y el concepto innovador convirtieron su estilismo en una auténtica declaración de intenciones, la sostenibilidad también puede ser espectacular.

Laura Escanes

Laura Escanes, por su parte, brilló con un estilismo de Ze García que evocaba el lujo de los años 20. Su vestido champán con bordados de lentejuelas y un abrigo satinado de mangas abullonadas la convirtió en el epítome de la elegancia moderna. Una apuesta que logró captar la esencia de la noche: tradición con un toque de frescura.

Ana Mena

La cantante Ana Mena debutó en las campanadas de TVE con un espectacular vestido de encaje verde esmeralda con incrustaciones negras y aberturas extremas, diseñado por Ze García. El diseño, de cuello alto y manga larga, realzaba su figura y aportaba un toque sensual y elegante.

Cristina Pardo

Sobria, pero con un giro atrevido, Cristina Pardo optó por un vestido rojo diseñado por Alejandro de Miguel. Las aberturas laterales y las lentejuelas aportaron un dinamismo al diseño que equilibraba el clasicismo del color con un aire más actual. Un look que confirmó que el rojo nunca falla en Nochevieja.

Jennifer Hermoso

La futbolista Jennifer Hermoso acompañó a Ana Mena y Ramón García en TVE, luciendo un vestido dorado diseñado por Paloma Suárez. El vestido, confeccionado artesanalmente en tul bordado con pedrería, presentaba un pronunciado escote en v, espalda descubierta, hombros marcados, manga larga y una abertura en la pierna derecha, que coronó a la madrileña como una de las mejores vestidas de la noche.

Eva González

Eva González cerró el 2023 con la elegancia atemporal que la caracteriza. Su vestido rojo de Ze García, con un escote halter y drapeados impecables, fue el ejemplo perfecto de cómo la sencillez puede ser sinónimo de impacto. Los guantes de tul y las joyas discretas de Antiguas Sardinero elevaron el look a una categoría suprema, demostrando que, a veces, menos es más.

Las campanadas del 2023 nos dejaron estilismos que no solo brillaron por sí mismos, sino que también sirvieron para contar historias. Desde la audacia conceptual de Cristina Pedroche hasta la sofisticación sensual de Ana Mena, cada look fue un recordatorio de que las campanadas ya no son solo juntarse en familia para dar la bienvenida a un nuevo año sino también un desfile de glamur para el que ya estamos contando las horas. ¿Apuestas de quién se llevará el título de mejor vestida en las campanadas 2024?