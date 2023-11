Según Victoria Federica las Adidas Samba se llevan con jeans anchos y gabardina en su escapada a Londres

Victoria Federica ha durado poco en volverse a ir de viaje tras su vuelta de Perú. Tras reaparecer en Madrid y en Sevilla para los Latin Grammy, Vic ha cogido un vuelo directa a Londres para pasar el fin de semana con sus amigos. Y nosotras, como es normal, solo nos hemos fijado en el look que nos ha enseñado en sus Stories de Instagram. Porque si las Adidas Samba son máxima tendencia para este invierno 2023, el outfit en Londres de la hija de la Infanta Elena, es todo lo que necesitamos en nuestro armario o maleta de viaje como la suya. Porque ya sabemos que Victoria Federica es gran amante de la moda, y lo deja claro en casa uno de sus estilismos. Este uniforme de noviembre no puede ser más perfecto: vaqueros anchos, maxi gabardina azul y Adidas Samba.

De zapatillas icónicas sabemos mucho: que si Converse, que si las Slip Ons de Vans, que si las 990v5 de New Balance, pero las Adidas Samba son de las más tendencia en estos momentos, y la hija de José Bono como buena amante de la moda, lo sabe. Junto a las Gazelle, son las zapatillas de este otoño 2023 y Victoria Federica nos lo ha dejado claro con este look desde Londres para ser una turista más. De nacer como un calzado de fútbol, a ser parte del vestuario de Trainspotting, se cuela en los armarios de las amantes de la moda. TikTok también se apropia de ella.

Victoria Federica con sus amigos en Londres. @vicmabor

Si las últimas temporadas todo parecía denominado por las New Balance, con una pequeña aparición estelar de las Nike Air Jordan, y por supuesto las siempre eternas Converse, ahora le ha tocado el turno a uno de los clásicos de Adidas, las Samba. Y es que este modelo va inevitablemente unido a un nombre, el de la modelo Kate Moss, quien las lució por primera vez ante el público en una alfombra roja allá por 1993 acompañando un traje de seda gris con camiseta blanca junto al que entonces era su novio, el fotógrafo Mario Sorrenti. Desde entonces no ha parado de usarlas en muchas de sus apariciones. Pero no fue la única.