El cuello de pelo es el accesorio perfecto para vestir elegante y glamurosa en tus comidas y cenas de Navidad

Lo que más necesitamos para este invierno es saber cómo sacar el máximo partido a nuestras prendas. Pues bien, lasinfluencersespañolas ya se han encargado de darnos la idea más original para dar una vuelta a todas nuestras prendas del fondo de armario. Y todo tiene que ver con los famosos cuellos de pelo o, también conocidos como estolas de pelo. Como quieras llamarlo, querida lectora, pero debes enterarte de que va a ser el accesorio perfecto para vestirte de forma arreglada y glamurosa en todas tus comidas y cenas de Navidad. Pues está claro que el momento furly está siendo uno de los más relevantes de esta temporada y lo hemos visto incorporado desde en las chaquetas de pelo más calentitas hasta en los bolsos más bastos. Pues no hace falta decir que las bufandas también están luciendo este material tan gustoso para no pasar frío en los días de borrasca. Además, nos permiten presumir de nuestros looks con un toque muy especial y en tendencia. Es un accesorio tan básico que combina con tu vestido negro favorito o con el traje más divino de toda tu colección de otoño-invierno 2023/2024.

Si no estás muy enterada de esta tendencia, nosotras te la vamos a explicar. Pues bien, existen dos tipos de cuellos de pelo. Por una parte, están aquellos en forma de bufanda que se pueden combinar con cualquier prenda sin ninguna preocupación. Por otra parte, tenemos aquellos otros que tienen la forma curva perfecta para simular ser el cuello que viene incorporado con la prenda. La segunda opción es una de las más queridas por las expertas en moda, pues es el añadido ideal para convertir una pieza en otra distinta en su totalidad. Indiscutiblemente, se trata de un accesorio que sirve para todas las mujeres de todas las edades, ya que es compatible con todo tipo de estilos. Y ahora puedes conseguir el cuello de pelo más versátil en Parfois por un precio muy económico, 18 euros. Porque sabemos que las bufandas maxi son una tendencia que ya todos nos hemos acostumbrado a ella y que utilizamos a diario. Pero, las estolas de pelo son una nueva moda que debes amar sí o sí.

Cuello de pelo, de Parfois (18 euros)

Los cuellos de pelo tienen muchas posibilidades de ser el complemento estrella de este 2024 y nosotras no vamos a perder la oportunidad de dejar pasar esta moda tan viral y cool. ¿Te apuntas?