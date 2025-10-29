Tamara Falcó tiene el look de invitada perfecta de noviembre (y firma latinoamericana de lujo)

Tamara Falcó nunca deja nada al azar cuando se trata de moda. En su última aparición, la marquesa de Griñón ha vuelto a demostrar por qué es una de las mujeres más elegantes del panorama nacional con un estilismo que redefine la sofisticación otoñal. En un ascensor —su escenario favorito para los selfies de look—, Tamara posó con un conjunto firmado por Johanna Ortiz, la diseñadora colombiana más internacional del momento, conocida por su exquisita mezcla de feminidad, exotismo y artesanía.

El conjunto más elegante de Johanna Ortiz

El look, perteneciente a la nueva temporada de la firma, está compuesto por una blusa de seda con lazada al cuello y una falda larga a juego con silueta fluida y volante en el bajo, ambas confeccionadas en un tejido 100 % seda. El estampado floral en tonos verde menta, marrón óxido y negro sobre fondo crema es una declaración de estilo que combina la calidez del otoño con la luminosidad tropical tan característica de Ortiz.

La blusa “Micaela Drum Beats Floral Silk Surplice Top”, disponible en Saks Fifth Avenue, tiene un precio de 1.250 dólares (unos 1.170 euros), mientras que la falda “Silk Buena Vista Maxi Skirt” alcanza los 1.106 euros. Dos piezas de lujo que juntas componen un conjunto de invitada digno de una pasarela, pero con ese aire relajado y sofisticado que tanto identifica a Tamara.

Cómo lleva Tamara Falcó el look

La hija de Isabel Preysler ha optado por lucir ambas prendas sin cinturón ni complementos excesivos, dejando que el estampado sea el verdadero protagonista. Su peinado, una melena suelta con raya en medio, y el maquillaje natural refuerzan esa elegancia effortless que la caracteriza. Como únicos accesorios, unos pendientes dorados y un bolso de mano oscuro, en coherencia con la paleta de tonos del conjunto.

El resultado es un look equilibrado, con movimiento, textura y una feminidad contenida que encaja perfectamente con su estilo habitual: romántico, clásico y con guiños contemporáneos. Ideal para eventos de otoño, cenas formales o incluso para una boda de día.

La firma latina que conquista a las europeas

La elección de Johanna Ortiz no es casual. La diseñadora colombiana, aclamada por su compromiso con la sostenibilidad y la producción artesanal en Cali, ha conquistado el armario de celebrities internacionales como Beyoncé, Zendaya o Sofía Vergara. Su trabajo con sedas naturales y estampados botánicos convierte cada prenda en una pieza de arte textil.

Tamara, que ya ha lucido otras firmas latinoamericanas, confirma así su afinidad con la moda consciente y con sello artesanal, una tendencia al alza entre las prescriptoras de estilo más influyentes.

Un look de inspiración para el otoño

Este conjunto de Johanna Ortiz se posiciona como una de las propuestas más inspiradoras del mes: elegante, versátil y con ese punto exótico que rejuvenece cualquier estilismo de invitada. La combinación de seda, colores cálidos y silueta fluida demuestra que Tamara Falcó domina el arte de vestir bien incluso fuera de las alfombras rojas.

Su apuesta por el lujo latino y los tejidos nobles confirma que la moda de noviembre puede ser tan cálida como sofisticada —y que, en cuestión de estilo, Tamara sigue siendo la invitada perfecta.