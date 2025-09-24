María Pombo se va de viaje a Miami con el look de aeropuerto que nunca falla

María Pombo ha vuelto a demostrar que sabe mejor que nadie cómo viajar cómoda sin perder un ápice de estilo. La influencer madrileña ha puesto rumbo a Miami, y lo ha hecho con un estilismo de aeropuerto que reúne todas las claves para convertirse en un look infalible. Sencillo, práctico y versátil, es una de esas combinaciones que nunca pasa de moda y que cualquier amante de la moda puede replicar con prendas básicas de armario.

Con casi tres millones de seguidores en Instagram, María se ha convertido en un auténtico referente de estilo. Sus looks, siempre cercanos y ponibles, son inspiración constante para miles de mujeres. Y esta vez no ha sido la excepción: su elección para volar es la mejor prueba de que viajar cómoda no significa renunciar al estilo.

El poder de las prendas básicas

La influencer ha optado por una fórmula de estilo que nunca falla en los aeropuertos: camisa oversize de rayas, top blanco ajustado y pantalones en tono claro. Un combo clásico que aporta frescura y comodidad a partes iguales. La camisa, llevada abierta y en clave relajada, se convierte en la prenda estrella que equilibra el look, mientras que el top básico es el comodín perfecto para cualquier viaje.

El look de María Pombo. @mariapombo

El pantalón claro suma un extra de luz y practicidad, al tiempo que encaja a la perfección con el resto del estilismo. Un look minimalista pero efectivo, perfecto para largas horas de vuelo y también para llegar con buena imagen al destino.

Accesorios discretos, pero clave

Como buena experta en moda, María Pombo no ha dejado los accesorios al azar. Sus gafas de montura fina aportan un toque sofisticado y, además, son el complemento ideal para descansar los ojos durante el viaje. En el cuello, un colgante dorado aporta un guiño de brillo discreto, sumando un aire femenino al conjunto.

En cuanto al beauty look, la influencer apuesta por la naturalidad, con el pelo suelto y ondas suaves, y un maquillaje ligero que realza su sonrisa. Una elección coherente con el contexto del viaje y con ese estilo effortless chic que la caracteriza.

El look de aeropuerto que todas copiamos

El de María Pombo es, en definitiva, el look de aeropuerto que nunca falla: sencillo, cómodo, con prendas básicas que todas tenemos en el armario y con accesorios bien elegidos que marcan la diferencia. Se trata de una combinación que no pasa de moda y que es tan válida para un vuelo transoceánico como para escapadas cortas.

Además, este tipo de estilismos son perfectos para adaptarse al cambio de temperaturas que suele acompañar a los viajes: la camisa oversize funciona como capa ligera en el avión y se puede llevar encima del top para protegerse del aire acondicionado.

Un nuevo viaje internacional

Con este viaje a Miami, María Pombo suma un nuevo destino internacional a su agenda. La influencer, que ha convertido su estilo de vida en inspiración para toda una comunidad, no solo comparte tendencias de moda, sino también momentos de su vida personal y profesional que despiertan gran interés entre sus seguidores.

Una vez más, la empresaria demuestra que no hace falta complicarse para acertar con un look de viaje. Y que, cuando se trata de moda, lo básico y lo versátil suelen ser siempre la mejor elección.