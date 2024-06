Dime qué presupuesto tienes y te diré qué vestido de invitada será tu favorito para tu próxima boda

Ya es un hecho. Mientras van pasando los veranos, más bodas se nos acumulan para asistir. Esta situación lleva a que tengamos que escoger los vestidos de invitada perfectos, además de pasar por saturaciones de cabeza por no saber con cuáles quedarnos. Cuando abrimos la agenda (o el Google Calendar) y vemos todos los acontecimientos que nos esperan los próximos meses, debemos tener en cuenta qué presupuesto tenemos para cada uno de ellos. Porque es cierto que a lo largo de los años hemos apostado por looks de invitada más glamurosos (y que conllevan un precio más elevado), pero en estos momentos podemos encontrar una oferta más que asequible y económica en las marcas españolas low cost. También debemos decir que no es lo mismo prepararse el vestido de invitada si es la boda de tu hermana que el de una prima lejana o conocida. Es por ello que debemos saber en qué momento invertir más o menos nuestro presupuesto. No obstante, tanto en las marcas económicas como en las más elevadas de precio, podemos encontrar modelitos más que favorecedores y ajustados a nuestra silueta. Como estamos al inicio del verano, no encontramos mejor momento para hablar sobre qué vestidos de invitadas son los perfectos según el presupuesto que tengas. Hablamos de marcas de relevancia como Zara o Mango, e incluso de las favoritas por las editoras de moda, como Lady Pipa o Redondo Brand.

Si cuentas con muy poco presupuesto, una de las mejores opciones será confiar en Mango Outlet, puesto que cuentan con vestidos de invitada de temporadas pasadas que las podemos adaptar a las tendencias actuales por menos de 15 euros. Asimismo, si buscas entre los lanzamientos de las colecciones de fiesta de Zara o Mango, darás con vestidos elegantes y que se adaptan a las directrices de los directores creativos de las marcas más lujosas a los bolsillos de todas las mujeres. Nos estamos refiriendo a vestidos largos con volantes (un añadido que no puede faltar en los looks de invitada) o en los vestidos de efecto satinado que nunca pasan de moda. Si apostamos por alternativas de buena calidad y hechas en España de a partir de 100€, Laagam se convierte en uno de los primeros pensamientos que se nos viene a la cabeza. Es la marca catalana más referente cuando nos tenemos que vestir para una boda, bautizo, comunión o graduación. Encontrarás patrones originales y estampados llamativos. Las editoras de moda o influencers nos han confirmado que nunca pasarás de desapercibida con los vestidos de invitada de Lady Pipa o Redondo Brand. Confeccionan modelos de lo más distintivos y elegantes que siempre podrás utilizar año tras año combinados con sandalias de tacón o hasta zapatos destalonados.

Vestido mini con manga de capa, de Mango Outlet (rebajado a 14 euros)

Vestido mini con manga de capa, de Mango Outlet (rebajado a 14 euros)

Vestido de tul, de Zara (36 euros)

Vestido satinado, de Zara (36 euros)

Vestido plisado, de Mango (90 euros)

Vestido de volantes, de Mango (100 euros)

Vestido mini con maxi lazo, de Laagam (110 euros)

Vestido con abertura, de Laagam (120 euros)

Vestido rojo de manga caída, de Lady Pipa (150 euros)

Vestido de estampado floral, de Lady Pipa (170 euros)

Vestido escote halter, de Redondo Brand (280 euros)

Vestido con volantes, de Redondo Brand (280 euros)

Hoy en día, podemos encontrar vestidos de invitada de todos los presupuestos. Tanto si quieres gastar más o menos dinero, darás con los looks más favorecedores y estilosos que se adatan a cualquier estilo de armario.