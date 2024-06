¿En busca del look de invitada ideal? Así es el vestido que Lady Di llevó en 1996 que encontrarás en Mango

La búsqueda del look de invitada perfecta está al orden del día. Estamos a finales de junio y te queda poco tiempo para encontrar tu decisión definitiva para estar cómoda, favorecida y acorde con las tendencias de verano 2024. Una de las soluciones más rápidas y eficientes es inspirarte en los iconos de moda más referentes a tu estilo de vestir. Muchas se inspirarán en los looks de Hailey Bieber o en las influencers españolas que mejor visten, como Rocío Osorno que no para de enseñarnos opciones de invitada más que estilosas. No obstante, todas estaremos de acuerdo con que Lady Di siempre será una referente en el campo de la moda, así como todos sus estilismos de actos oficiales o alfombras rojas. ¿Por qué seguimos inspirándonos en Diana de Gales a la hora de vestirnos? La respuesta está clara: su estilo clásico y básico todavía permanece en la actualidad y, gracias a ello, podemos encontrar prendas similares. No cabe duda de que ha dejado huella e historia con sus looks más icónicos, como el vestido de la venganza (el típico mini vestido negro) o el jersey de ovejas con una clara declaración de intenciones. Sin embargo, los estilismos de gala son los más recordados por todas las que adoramos a Lady Di o, mejor dicho, por toda la sociedad. Si analizamos su estilo en este tipo de acontecimientos, recurría de vestidos fluidos y de silueta recta con tejidos satinados, así como con pocos detalles. Es por ello que a día de hoy, Lady Di sigue siendo una inspiración para los looks de invitada.

Recordemos el vestido lencero en tejido satinado en marino que la princesa de Gales lució en la Met Gala de 1996 a conjunto con el choker de perlas más famoso de la historia. Causó tal revolución tan sonora que a día de hoy todavía se habla de este diseño confeccionado por John Galliano para Dior. Se trata de un modelo en la actualidad podemos encontrar en marcas españolas low cost, puesto que es un básico de fondo de armario. Pero, si hablamos del vestido de invitada perfecto, debemos hablar de la obra de arte de Gianni Versace que confeccionó para Lady Di en 1996 para una cena-baile del Instituto de Investigación Victor Chang en Sydney. Nos estamos refiriendo a un vestido de escote asimétrico de efecto satinado en celeste que combinó con zapatos de tacón y clutch del mismo color, así como con sus pendientes de perlas más socorridos. Pues bien, como siempre, las firmas españolas cumplen todos nuestros deseos y esta vez lo han hecho con creces. Y es que en Mango podemos encontrar un vestido similar por menos de 70 euros. Este cuenta tanto con un corte como con un escote asimétrico y un estampado degradado sutil en azul. En definitiva, es el vestido de invitada que todas necesitamos comprar para nuestra próxima boda. Lady Di ha demostrado que nunca pasa de moda.

Lady Di en 1996. @lady.diana._

Vestido asimétrico, de Mango (70 euros)

Vestido asimétrico. Mango

La firma catalana ha cumplido el sueño de todas las mujeres que adoran a la antigua princesa de Gales con este vestido de invitada asimétrico para recrear el mítico look que lució en 1996.