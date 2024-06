Sara Carbonero se convierte en la invitada perfecta de una boda en el norte con vestido de firma española y sandalias con plataforma (y taconazo)

Los fin de semanas de junio son de bodas, eso lo tenemos claro, y este no podía ser menos. Si antes veíamos a Teresa Urquijo ser la la invitada boho ideal de boda, ahora es Sara Carbonero la que se ha convertido en la invitada perfecta con un vestido de firma española para una boda en Santander. María Sañudo, directora de marketing y comunicación de seis de las marcas del grupo Tendam -como Cortefiel, Pedro del Hierro o Slowlove- y el empresario madrileño Carlos Martín han sido los protagonistas de la gran boda de este fin de semana en Santander. Y obviamente, no podían faltar Sara Carbonero e Isabel Jiménez. Para esta ocasión ha dejado a un lado estilo más bohemio, para enamorarnos con este vestido largo de seda que no puede ser más elegante e ideal para una boda en el norte este verano, y apostando por la boda española. Hablamos de Cortana, la enseña fundada por la mallorquina Rosa Esteva hace casi 25 años, que no es la primera vez que vemos lucir a Sara Carbonero.

Esta es la marca española que apuesta por el slow fashion y que enamora a Sassa de Osma, a la Reina Letizia, y ahora también a Sara Carbonero para ser la invitada perfecta a una boda en el norte. Se trata de una firma que aboga por la calidad y que se ha convertido en el secreto mejor guardado de las reinas de la elegancia española. Su directora creativa, Rosa Esteva, apuesta por diseños en los que prima una cuidada selección de tejidos, así como su paleta de colores y estampados únicos. Una de las señas de identidad de sus creaciones radica en el uso de tejidos naturales de la más alta calidad. El vestido elegido por Sara Carbonero para esta boda es el modelo Nadine, un diseño fabricado con un tejido de seda 100% en un cautivador y favorecedor tono granada con un motivo acuarela de origen artesanal en el mismo color con escote en asimétrico tanto por delante y en forma de pico en la espalda, la falda presenta una silueta ligeramente acampanada para facilitar el movimiento, sus mangas quedan caídas, cuenta con una lateral en la falda y como último detalle de costura, un fruncido en la parte trasera. ¿Puede ser más bonito?

El look de Sara Carbonero. @alex.varo

Vestido Nadine, de Cortana (1.700 euros)

Vestido de seda. Cortana

Un estilismo con el que Sara Carbonero ha vuelto a derrochar estilo para convertirse en la invitada perfecta en esta boda en Santander.