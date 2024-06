Si aún no tienes vestido para tu look de invitada, las influencers 50+ tienen la opción perfecta para las bodas de junio

Comienza la época más esperada por todas las amantes de la moda, la temporada de BBC, es decir, bodas, bautizos y comuniones. Sí, llega el buen tiempo y, por tanto, es momento de sacar todos los vestidos, conjuntos de falda midi y camisa que tenemos en el fondo de armario y que nos acompañarán en estos días tan felices celebrando la familia y el amor. Por ello, no solo nuestras tiendas favoritas se han llenado de vestidos de invitadas, tanto en tiendas low cost como en firmas hechas en España, sino que nuestras influencers más icónicas también se están sumando a este tipo de prendas y nos están enseñando sus propuestas de cara a este tipo de ocasiones. Si bien es cierto que la reina de los looks de invitadas es Rocío Osorno, no es la única, pues, una de las influencers 50+ más conocidas en el ámbito nacional, Pilar de Arce, no deja de sorprendernos con cada look que nos enseña en sus redes sociales y, en el día de hoy, nos ha dejado a todos boquiabiertos con un vestido muy fresquito, cómodo y elegante ideal para una boda en estos meses de verano. Se trata de un vestido de corte midi y cuello halter en tono azul, celeste, blanco y verde, con apertura lateral y muy fluido, es perfecto para una boda de noche (o una cena muy especial).

Pilar de Arcees toda una referente a la hora de vestir para muchas mujeres 50+ que buscan inspiración en ella a la hora de vestir. La influencer, que tiene un estilo inconfundible, acierta con cada look que nos enseña, siempre con un estilo muy sofisticado, elegante y original, sumándose a todas aquellas tendencias que van acorde a su personalidad. Si bien es cierto que, en la mayoría de las ocasiones, apuesta por prendas básicas de fondo de armario, otras tantas veces arriesga con otras prendas como los pantalones metalizados, que son tendencia, dejando ver que las mujeres 50+ pueden llevar prendas a la moda y combinarlo con otras prendas básicas de fondo de armario. Por ello, no nos ha sorprendido que Pilar de Arce, influencer 50+ llevase este vestido de cuello halter que todas las amantes de la moda, independientemente de la edad, querríamos tener este verano para nuestras bodas de noche. Así que, si tienes una boda o un evento muy especial, este look no fallará.

Vestido Zahara Acuarela Azul, de Guillén Bayona (195,00 euros)

Se trata de un vestido ideal para ocasiones especiales, aunque, dependiendo de cómo lo llevemos, podemos usarlo indistintamente para el día a día con sandalias planas.