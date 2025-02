El doble denim de Lola Lolita en 'El Hormiguero' es de Diesel y cuesta más de 800 euros

Lola Lolita ha vuelto a su sección en 'El Hormiguero', y lo ha hecho con un 'total look' denim de lo más tendencia. Si hay un estilo que sea sencillo y fácil de combinar ese es el denim, acomodado en nuestros armarios como ese básico al que siempre recurrimos cuando no sabemos qué ponernos, pero que en las últimas temporadas ha dado un salto de altura para elevar los looks de las que más saben de moda, y que este otoño 2024 se posiciona como una de las tendencias más deseadas tengas la edad que tengas, y es que si hay algo que todas tenemos en común es que el denim es de lo más favorecedor tengas la edad que tengas, y la influencer lo ha dejado claro en 'El Hormiguero'.

Un 'total look' denim de Lola Lolita que es de la firma italiana Diesel, que cuesta todo el conjunto más de 800 euros. Un conjunto que la camisa cuesta 474 euros, mientras que los pantalones 394 euros. El doble denim sigue siendo tendencia en 2025, por lo que ya va siendo hora de aprender de una vez por todas cómo combinar diferentes prendas de ropa con este tejido y poder salir a la calle sacándoles partido y la sevillana lo ha dejado claro con este estilismo que le podemos copiar para ir a la oficina. Esta tendencia se consolidó como una de las más destacadas a principios de año, gracias a íconos de estilo como Bella Hadid y Dua Lipa, quienes no dudaron en combinar prendas vaqueras, reinterpretando así un clásico de los años 2000.

Nosotras nos confesamos amantes del denim, por lo que esta tendencia es una de nuestras favoritas. Si estás buscando inspiración para aplicarla en tus looks del día a día, como este conjunto vaquero con el que ha lucido Lola Lolita en 'El Hormiguero'.