Dúo de estilo en Las Ventas: la Infanta Elena y Victoria Federica brillan con looks opuestos en la Corrida de la Prensa

Calurosa tarde de toros en Madrid, pero ni las altas temperaturas hicieron que nuestros famosos se quisieran perder la tradicional Corrida de la Prensa de San Isidro en Las Ventas. De Teresa Urquijo a Ayuso o la Infanta Elena, que nos han dejado tres looks para analizar. Si antes os hablábamos del look premamá de la mujer de Almeida a un mes de dar a luz, ahora le toca el turno a la Infanta Elena y Victoria Federica, con looks de madre e hija de lo más diferentes.

La plaza de toros de Las Ventas volvió a convertirse este miércoles en uno de los epicentros sociales de la primavera madrileña con la celebración de la tradicional Corrida de la Prensa, enmarcada en la Feria de San Isidro. Entre los asistentes, destacaron dos rostros habituales del circuito taurino: la Infanta Elena y su hija, Victoria Federica, que reaparecieron juntas con estilismos muy distintos pero igual de comentados. Cada una nos ha dejado un estilismo fiel a su estilo, y Vic directamente llegada de Roma después de asistir al desfile de Dior y pasarse por el Vaticano para ver al Papa León XIV, antes de su regreso a España.

La infanta Elena, fiel a su estilo clásico con un traje rojo con flor y sombrero

Siempre sobria y coherente con su estilo de inspiración ecuestre, la Infanta Elena apostó por un look clásicoy con toque español: un traje sastre en tono rojo intenso, de chaqueta estructurada y pantalón recto, acompañado de una blusa blanca que suavizaba el conjunto. Como accesorio clave, un elegante sombrero beige con cinta oscura, que aportaba ese aire tradicional tan ligado a la estética taurina, flor roja en la solapa, y un abanico para sobrellevar el calor de agosto que hacía ayer por la tarde en la capital española.

El look de la Infanta Elena. Gtres

El look, muy en su línea habitual, reflejaba una vez más el gusto de la hermana del rey Felipe VI por la sastrería impecable y los códigos del vestir más castizos y conservadores. Una elección sobria, pero con la fuerza del color como protagonista, que remarca su posición como una de las grandes defensoras de nuestras tradiciones.

Victoria Federica con camisa denim de Zara

Por su parte, Victoria Federica, que acaba de regresar de Roma tras asistir al desfile Crucero 2026 de Dior, sorprendió con un outfit mucho más relajado y de aire juvenil. La joven apostó por una blusa vaquera con mangas abullonadas de Zara, un diseño muy en tendencia esta temporada que equilibra lo informal con un toque sofisticado. Combinó la prenda con pantalones claros y accesorios discretos, dejando que la camisa fuese la protagonista del conjunto.

Victoria Federica durante la corrida de la prensa de la Feria de San Isidro, este miércoles en la Plaza de Toros de Las Ventas, en Madrid. Gonzalo Pérez La Razón

El estilismo dejaba entrever la influencia de la moda internacional que suele rodear a la nieta del rey emérito, mezclada con un guiño al entorno taurino más clásico. Una mezcla de lo nuevo y lo tradicional que define bien su estilo personal, cada vez más consolidado en el panorama fashion nacional.